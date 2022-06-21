В Германии констатировали наступление эры дефицита и назвали его причины

Вадим Карасев

Пандемия COVID-19 и кризис на Украине только ускорили приход грядущего глобального кризиса и дефицита, назревавшего многие годы. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

"Основными причинами нынешнего глобального спада является старение населения, нехватка ресурсов, а также процесс деглобализации", — утверждает автор материала.



Как утверждает журналист, в современном мире закончилась эра дешевого производства. В течение последних 30 лет в мире существовала относительно благоприятная для промышленности конъюнктура: число трудоспособных и квалифицированных людей было достаточным, природные ресурсы и топливо были дешевыми. Кроме того, падение железного занавеса и экономическая либерализация Китая дали мощный импульс экономическому развитию. Теперь, однако, как пишет Die Welt, "сытым годам" пришел конец – резкий скачок цен на энергоносители влияет как на крупнейшие корпорации, так и на простых потребителей, а неопределенность на тему украинского зерна ставит под угрозу стабильность развивающихся стран Азии и Африки.

Еще одна отмеченная в материале проблема – старение населения - уже дает о себе знать в Европе и рискует стать еще острее в ближайшие годы. ‎Так, сокращение доли трудоспособного населения одновременно с ‎‎повышением пенсий приведет к нехватке квалифицированных кадров и росту социальных расходов.

Масштабные западные санкции в адрес РФ из-за спецоперации на Украине уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров в Европе. По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в королевстве по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9%. Кроме того, согласно прогнозам, инфляция в еврозоне в 2022 году составит 6,1%, а рост совокупного ВВП Евросоюза снизится на 1,3% по сравнению с изначальным прогнозом в 4%.