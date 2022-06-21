В Госдуме предложили развивать навыки предпринимательства у молодежи

Вадим Карасев

Для перестройки российской экономики нужны люди дела с предпринимательским мышлением, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению, представитель партии "Новые люди" Максим Гулин.

На прошлой неделе парламентарий посетил Сургут, где завершился сезон предпринимательской программы "Я в деле".

"В эти дни мы подводим итоги первого сезона всероссийской образовательной программы молодежного предпринимательства "Я в деле". Партия "Новые люди" инициировала ее в этом году вместе с благотворительным фондом "Капитаны". Нас поддержали премьер-министр Михаил Мишустин, Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям. Теперь уже в 60 регионах страны ребята учатся предпринимательству, медиаграмотности, умению работать в команде и управленческим навыкам", – отметил он.

По словам Гулина, в деле уже больше 10 тыс. студентов. По итогам первого сезона они реализовали 521 бизнес-проект.

"Например, в Сургуте ребята запустили стартап по созданию комиксов. Студентов здесь поддержали не только в нашей программе. Идеями многих заинтересовались местные предприниматели и помогли финансами и консультациями", – сказал парламентарий.

Участники программы не только создают свои проекты, но и проводят "просветительские экспедиции", добавил он. В ходе таких экспедиций они рассказали об основах предпринимательства уже больше 30 тыс. школьников и студентов колледжей и техникумов.