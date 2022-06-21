В июле в Тальцах состоится спектакль «Царская невеста» в новом прочтении
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В июле в Тальцах состоится спектакль «Царская невеста» в новом прочтении

В июле в Тальцах состоится спектакль «Царская невеста» в новом прочтении

В июле 2022 года в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоится спектакль Владимира Рылова по опере Н.А. Римского-Корсакова «‎‎Царская невеста». Его покажут артисты Бурятского театра оперы и балета. Художественный руководитель создал спектакль практически сам, будет новое прочтение, сообщили 20 июня на пресс-конференции представители театра.

«Царская Невеста» уже знакома иркутянам, она была частью фестиваля русской оперы, которая проходила дважды. У артистов будут костюмы советского периода, планируется задействовать видеопроекцию.

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По материалам: irk

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