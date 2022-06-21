В какую турецкую недвижимость лучше инвестировать сбережения
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В какую турецкую недвижимость лучше инвестировать сбережения

Турция славится своими курортами, и особое внимание привлекает именно побережье Средиземного моря. Неудивительно, что многие инвесторы предпочитают вложить свои сбережения в недвижимость именно этого региона, где тепло и солнечно почти круглый год.

Если рассматривать все преимущества владения апартаментами в регионе Турецкой Ривьеры, можно выделить такие:

  • во время отпуска вы сможете проживать в собственном жилье, а не тратиться на отель;

  • на время вашего отсутствия в Турции вы сможете сдавать жилплощадь в аренду, чем обеспечите себя источником стабильного пассивного дохода;

  • при необходимости недвижимое имущество всегда можно выгодно перепродать за валюту.

Но остановимся подробнее на инвестициях в сектор турецкого жилья.

Особенности инвестирования в турецкий сектор жилья

Начнем с того, какие бывают инвестиционные цели:

Приобретение объекта для перепродажи:

Покупатель недвижимости (инвестор) приобретает апартаменты в новостройке в момент старта продаж. На этом этапе объекты в новостройке самые дешевые. После завершения строительства и ввода проекта в эксплуатацию, собственник продает квартиру на 30% дороже.

Возможно и другое развитие ситуации.

После сдачи ЖК в эксплуатацию, собственник может выждать несколько лет, и с учетом ежегодного роста цен продать свою собственность по цене на порядок выше первоначального ценника. Стоимость жилья в Турции ежегодно повышается на 10-15%, а в 2021 году коэффициент удорожания достиг рекордного показателя – 32,4%. Эти данные свидетельствуют о том, что турецкий рынок недвижимости сейчас находится в активной фазе развития, что может обеспечить собственнику отличную перспективу заработка.

Приобретение объекта для сдачи в аренду:

Инвестиции в турецкую недвижимость под сдачу в аренду (на краткосрочный или долгосрочный период) – наиболее распространенный вариант среди покупателей из постсоветских стран. Но в данном случае отдавать предпочтение следует тем квартирам, на которые будет спрос у арендаторов. То есть, важно сразу определиться, кому будет сдаваться квартира, как часто, по какой цене и т.д. От этого и будет зависеть выбор объекта.

В Турции средняя доходность составляет 8-10% годовых. При условии, что апартаменты расположены в жилом комплексе на первой и второй береговой линии, можно рассчитывать на более высокую прибыль – в пределах 10-12%. Например, при покупке квартиры за 50 000 $ – ежегодный доход, с вычетом всех затрат на содержание имущества и уплату налогов, составит в среднем 5 000 $.

Со стороны собственника жилья не потребуется почти никаких усилий. Он может сдавать недвижимость в Турции, находясь в другой стране, и регулярно получать оплату от арендаторов на свой банковский счет. Контролировать весь этот процесс может управляющая компания.

Какую турецкую недвижимость выбирают иностранцы для инвестирования

Наиболее востребованы среди иностранных инвесторов апартаменты в новых ЖК на рынке первички. Именно объекты на стадии строительства скупаются с целью сохранения и приумножения капиталовложений.

Основное преимущество такого выбора заключается в возможности экономии средств и увеличения капитала актива. Застройщики целенаправленно устанавливают минимальный ценник на старте продаж, чтобы «раскачать» спрос и тем самым привлечь внимание покупателей к своему проекту. Естественно, доведется дольше ждать окончания строительства, но такое неудобство девелоперы компенсируют привлекательным ценовым фактором. При этом многие строительные компании предлагают инвесторам дополнительные скидки и акции.

В настоящее время иностранцы не особо требовательны к выбору города. Если ранее больше всего сделок припадало на Стамбул и Анкару, то сейчас наибольшим спросом пользуются курортные города Средиземноморья, в частности Анталия и Алания. И все из-за сравнительно доступной стоимости нового жилья. Кроме того, регионы с красивыми природными ландшафтами и теплым морем всегда привлекали большой поток туристов. Соответственно, там большой спрос на аренду жилья.

Если говорить о квартирах, то чаще всего инвесторы делают ставку на апартаменты планировками 1+1 и 2+1. Их и проще перепродать, да и при сдаче жилья в найм ценник будет ниже, что и будет привлекать туристов.

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# Недвижимость

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