В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»
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В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»

В Калининграде оценили возможность договориться с Литвой «по-соседски»Алиханов: уверен в возможности договориться с Литвой насчет решения ситуации с транзитом

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов выразил уверенность в том, что с Литвой можно договориться насчет решения проблемы с транзитом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алиханов отметил, что литовцы — наши соседи, которые хоть и «делают гадости», но общий коридор им нужен не меньше России. Он подчеркнул, что есть возможность договориться о решении данной ситуации, а если нет, то «счета за ЖКХ» для литовцев сильно вырастут, и им уже будет поздно жаловаться в домоуправление.

Ранее Алиханов рассказал, что товары, которые попали под ограничения на транзит из регионов России в Калининградскую область через Литву, будут доставляться в регион водным транспортом. Он добавил, что некая транспортная компания предложила доставлять грузы из портов Усть-Луги и Санкт-Петербурга. Ближайший рейс будет отправлен в пятницу, всего же на снабжение региона может быть направлено еще пять судов, что «более чем достаточно». Несанкционные товары продолжат доставлять по железной дороге.

17 июня Алиханов сообщал, что литовские железные дороги запретили транзит грузов в российский регион из Белоруссии. Причиной такого решения были названы санкции Евросоюза. Ограничения действуют с 18 июня.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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