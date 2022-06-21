В Кремле назвали фейком публикации о подготовке мобилизации в России
Вчера, 23:45
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь опроверг слухи СМИ о готовящейся массовой мобилизации в России. На этот раз представитель Кремля заявил об этом «Интерфаксу».
Он назвал появившуюся информацию об этом «чистыми фейками».
Последний раз в Кремле опровергали сообщения о готовящейся мобилизации 16 июня. Тогда говорилось, что глава государства может объявить о ней во время своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Песков назвал эти сообщения «вбросом».
По материалам: pnp.ru