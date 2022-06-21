В Кремле назвали фейком публикации о подготовке мобилизации в России
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В Кремле назвали фейком публикации о подготовке мобилизации в России

В Кремле назвали фейком публикации о подготовке мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь опроверг слухи СМИ о готовящейся массовой мобилизации в России. На этот раз представитель Кремля заявил об этом «Интерфаксу».

Он назвал появившуюся информацию об этом «чистыми фейками».

Последний раз в Кремле опровергали сообщения о готовящейся мобилизации 16 июня. Тогда говорилось, что глава государства может объявить о ней во время своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Песков назвал эти сообщения «вбросом».

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По материалам: pnp.ru

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