В Кремле назвали фейком публикации о подготовке мобилизации в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь опроверг слухи СМИ о готовящейся массовой мобилизации в России. На этот раз представитель Кремля заявил об этом «Интерфаксу».

Он назвал появившуюся информацию об этом «чистыми фейками».

Последний раз в Кремле опровергали сообщения о готовящейся мобилизации 16 июня. Тогда говорилось, что глава государства может объявить о ней во время своей речи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Песков назвал эти сообщения «вбросом».