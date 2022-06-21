В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой
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В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбой

В работе популярных интернет-сервисов произошел глобальный сбойDiscord и NordVPN перестали работать из-за сбоя у Cloudflare

В работе компании Cloudflare, предоставляющей услуги по защите сайтов, произошел глобальный сбой, в результате которого перестали работать многие популярные интернет-сервисы, в числе которых мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, VPN-сервис NordVPN, сообщил TechCrunch.

Сбой также затронул работу сервиса доставки еды DoorDash, сервиса онлайн-общения Omegle и стриминговой компании Crunchyroll. Кроме того, с перебоями работают Zerodha, Medium.com, Register, Groww, Buffer, iSPIRT, Upstox и Social Blade.

«Пользователи могут столкнуться с ошибками или тайм-аутами (ошибка, возникающая когда сервер не смог своевременно загрузить веб-страницу — прим. «Ленты.ру») при доступе к сети или службам Cloudflare», — сообщил изданию представитель компании. По его словам, сбой произошел сразу в нескольких регионах. Cloudflare уже выявила проблему и работает над ее устранением.

В 2022 году масштабные сбои произошли в работе нескольких крупных российских онлайн-сервисов. В середине марта пользователи по всей России зафиксировали проблемы с доступом к сайту и приложению популярного интернет-магазина Wildberries. В мае в результате хакерской атаки на несколько дней нарушилась работа видеохостинга Rutube.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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