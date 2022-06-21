В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъезда
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В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъезда

В России оценили нехватку IT-специалистов из-за их отъездаЗамглавы МВД сообщил, что России не хватает около 170 тыс IT-специалистов из-за их отъезда

России не хватает около 170 тысяч сотрудников в сфере информационных технологий (IT) из-за их массового отъезда за рубеж после начала спецоперации. Соответствующую оценку привел заместитель главы МВД России Игорь Зубов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«В связи с санкционными режимами у нас имел место отток IT-специалистов, причем существенный, в ряд стран. При этом степень нуждаемости определяется экспертами примерно в 170 тысяч, а в целом в отрасли занят один миллион человек», — сообщил Зубов.

В ходе заседания глава МВД также отметил важность принятия закона об упрощенном порядке получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных IT-специалистов и членов их семей. Согласно закону, который Госдума приняла 15 июня, право обходить получение разрешения на временное проживание будет предоставлено иностранцам, имеющим особые компетенции или квалификации.

В конце марта в Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сообщили об отъезде 50-70 тысяч айтишников с конца февраля, притом в конце мая глава правительства России Михаил Мишустин утверждал, что около 85 процентов ранее уехавших вернулись обратно.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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