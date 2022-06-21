Валерий Меладзе после громких заявлений завязать, продолжает выступать

Певец Валерий Меладзе заявлял, что покидает шоу-бизнес. Артист ошарашил публику громким заявлением о том, что подумывает вернуться к научной деятельности, которой занимался до музыкальной карьеры. Многие сделали вывод, что исполнитель собирается оставить сцену, но, как оказалось, это не так. Пост о научных изысканиях 56-летнего исполнителя наделал много шума в рядах его поклонников. После критики российской политики и приостановке музыкальной деятельности Меладзе неожиданно вспомнил о своей научной работе и заявил о том, что ему надоело заниматься шоу-бизнесом.Но, видимо, Валерий Шотаевич решил не забрасывать выступления на сцене и совмещать два любимых дела. Такой вывод сделали поклонники, увидев афишу выступления Меладзе в Ташкенте — концерт пройдет 2 октября во Дворце дружбы народов. Цены на билеты начинаются от 800 рублей до 10 тысяч. Отметим, что на осень у исполнителя запланирован также концерт в Оренбурге — он состоится 14 ноября в СКК «Оренбуржье». А следующее мероприятие пройдет только 3 января 2023 года в Сочи в зале Red Arena, оба они подтверждены на официальном сайте Меладзе. Напомним, в феврале Валерий Шотаевич позволил себе критически высказаться относительно политической ситуации в стране, за что его осудили не только патриоты, но и многие поклонники. Несколько мероприятий с участием артиста были отменены. К слову, после резких публичных слов певец перестал раздавать интервью и не общается с журналистами. Теперь они лишь изредка публикует посты в соцсетях.