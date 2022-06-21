Во Франции рассказали об общей позиции Парижа и Берлина по Украине
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Во Франции рассказали об общей позиции Парижа и Берлина по Украине

Во Франции рассказали об общей позиции Парижа и Берлина по УкраинеFigaro: Франция и ФРГ выступают за скорейшее урегулирование на Украине путем переговоров

Франция, Германия и Италия выступают за скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем переговоров с Россией о территориальном компромиссе. Об этом пишет в колонке для Figaro французский политик Николя Бавере.

По его словам, недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьера Италии Марио Драги в Киев должен был символизировать единство ЕС в его поддержке Украины. Тем не менее, несмотря на объявление о статусе «немедленного кандидата» в Евросоюз и предоставлении военной помощи, западные страны не могли скрыть свои разногласия по данному вопросу.

Эксперт объяснил, что Европа разделилась на два блока: страны восточной части ЕС и Великобритания, которые нацелены на усиление конфронтации с Россией, а также Франция, Германия и Италия, выступающие за дипломатическое урегулирование ситуации путем поиска компромисса. При этом он добавил, что США занимают в данной ситуации промежуточную позицию, одновременно поставляя на Украину вооружение и поддерживая дипломатические инициативы.

Ранее обозреватель Дойл МакМанус в статье для Los Angeles Times писал, что Макрон, Шольц и Драги во время визита в Киев отказались удовлетворить просьбу главы Украины Владимира Зеленского оперативно поставить Киеву оружие. Журналист считает, что на Западе уже начинают появляться признаки «усталости от Украины» из-за экономических последствий введенных против России санкции. Он подчеркнул, что трое европейских лидеров не предоставили Зеленскому «самого желанного»: оперативных поставок нового оружия.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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