Warhammer 40,000: Darktide получит редактор персонажей, разработчики поделились деталями
Создатели игры Warhammer 40,000: Darktide, которая в сентябре выходит эксклюзивно на Xbox Series X | S и PC, рассказали в рамках блога, что проект получит редактор персонажа. Игроки смогут создать своего собственного героя во вселенной Warhammer 40,000.
Warhammer 40,000: Darktide будет начинаться с того, что нужно создать своего героя — осужденного, который, в ходе прохождения миссий, должен завоевать доверие Инквизиции. Первое, что нужно будет выбрать, это предысторию осужденного. Судя по скриншоту, таких историй будет 4.
Разработчики отмечают, что важный момент, который соблюдала команда Warhammer 40,000: Darktide, это создание персонажей в стилистике самой игры. Здесь нельзя будет создавать разукрашенных «клоунов», герои должны вписываться в стилистику Warhammer 40,000.
Не только при создании персонажа, но и в самой игре будут возможности для кастомизации. Игроки смогут кастомизировать голову, верхнюю часть тела, нижнюю часть тела и обувь.
Релиз Warhammer 40,000: Darktide состоится 13 сентября, сразу после релиза игра будет в Game Pass.