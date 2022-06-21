Warhammer 40,000: Darktide получит редактор персонажей, разработчики поделились деталями
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Warhammer 40,000: Darktide получит редактор персонажей, разработчики поделились деталями

Warhammer 40,000: Darktide получит редактор персонажей, разработчики поделились деталями


Создатели игры Warhammer 40,000: Darktide, которая в сентябре выходит эксклюзивно на Xbox Series X | S и PC, рассказали в рамках блога, что проект получит редактор персонажа. Игроки смогут создать своего собственного героя во вселенной Warhammer 40,000.

Warhammer 40,000: Darktide будет начинаться с того, что нужно создать своего героя — осужденного, который, в ходе прохождения миссий, должен завоевать доверие Инквизиции. Первое, что нужно будет выбрать, это предысторию осужденного. Судя по скриншоту, таких историй будет 4.


Далее игрок перейдет к стандартной для ролевых игр настройке персонажа. Можно будет выбрать класс, один из нескольких вариантов лиц, тип тела, цвет глаз и прочее.


Разработчики отмечают, что важный момент, который соблюдала команда Warhammer 40,000: Darktide, это создание персонажей в стилистике самой игры. Здесь нельзя будет создавать разукрашенных «клоунов», герои должны вписываться в стилистику Warhammer 40,000.

Не только при создании персонажа, но и в самой игре будут возможности для кастомизации. Игроки смогут кастомизировать голову, верхнюю часть тела, нижнюю часть тела и обувь.


Релиз Warhammer 40,000: Darktide состоится 13 сентября, сразу после релиза игра будет в Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS
ParaSwap объявил о запуске бета-версии приложения для iOS
ProShares запустит первый в США обратный биткоин-ETF
ProShares запустит первый в США обратный биткоин-ETF
Bitfinex и Tether отказались увольнять сотрудников
Bitfinex и Tether отказались увольнять сотрудников
Во Франции рассказали об общей позиции Парижа и Берлина по Украине
Во Франции рассказали об общей позиции Парижа и Берлина по Украине
Warhammer 40,000: Darktide получит редактор персонажей, разработчики поделились деталями
Warhammer 40,000: Darktide получит редактор персонажей, разработчики
На месте схода оползня в Слюдянском районе продолжает осыпаться грунт
На месте схода оползня в Слюдянском районе продолжает осыпаться грунт
Клавдия Безверхова решила развестись и воспитывать сына с Артёмом Грантом
Клавдия Безверхова решила развестись и воспитывать сына с Артёмом
Пропавшего в Слюдянском районе Николая Мартынова нашли живым
Пропавшего в Слюдянском районе Николая Мартынова нашли живым
Камни-обереги от проблем и неудач
Камни-обереги от проблем и неудач
Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала спецоперации
Стало известно о надеждах венгров на захват Закарпатья после начала
Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
Чулпан Хаматова теперь зарабатывает копейки
Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»
Александр Васильев рассказал о судьбе шоу «Модный приговор»

Топ на сегодня

Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Азиза вернулась к любовнику, пока муж за границей
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Николайчук и Горина сообщили, почему они уходят с проекта
Наташа Королева поделилась фото топлес
Наташа Королева поделилась фото топлес
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе

Еще по теме

Warhammer 40,000: Darktide выходит в сентябре, сразу в Game Pass
Новый геймплей Warhammer 40,000: Darktide, консольный эксклюзив Xbox Series X | S
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже 13 сентября
Warhammer 40,000: Darktide