Warhammer 40,000: Darktide получит редактор персонажей, разработчики поделились деталями

Вадим Карасев





Создатели игры Warhammer 40,000: Darktide, которая в сентябре выходит эксклюзивно на Xbox Series X | S и PC, рассказали в рамках блога, что проект получит редактор персонажа. Игроки смогут создать своего собственного героя во вселенной Warhammer 40,000.

Warhammer 40,000: Darktide будет начинаться с того, что нужно создать своего героя — осужденного, который, в ходе прохождения миссий, должен завоевать доверие Инквизиции. Первое, что нужно будет выбрать, это предысторию осужденного. Судя по скриншоту, таких историй будет 4.





Далее игрок перейдет к стандартной для ролевых игр настройке персонажа. Можно будет выбрать класс, один из нескольких вариантов лиц, тип тела, цвет глаз и прочее.





Разработчики отмечают, что важный момент, который соблюдала команда Warhammer 40,000: Darktide, это создание персонажей в стилистике самой игры. Здесь нельзя будет создавать разукрашенных «клоунов», герои должны вписываться в стилистику Warhammer 40,000.

Не только при создании персонажа, но и в самой игре будут возможности для кастомизации. Игроки смогут кастомизировать голову, верхнюю часть тела, нижнюю часть тела и обувь.





Релиз Warhammer 40,000: Darktide состоится 13 сентября, сразу после релиза игра будет в Game Pass.