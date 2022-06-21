Зачем нужен анализ воды?

Вадим Карасев

В некоторых случаях следует отдать на анализ пробы воды в специализированную лабораторию. Сегодня мы поговорим о том, когда стоит воспользоваться данными услугами и зачем, вообще, необходимы такие исследования.

Когда стоит провести анализ воды?

Человек не может существовать без воды. Ее качество сказывается на нашем здоровье. Далеко не всегда питьевая вода, в действительности, пригодна для потребления.

Сейчас многие люди оборудуют свои участки скважинами. Если вы – ее владелец, не торопитесь пить воду. Отдайте образец на исследование. Дело в том, что химический состав жидкости может быть опасен. Кроме того, в ней могут оказаться и неорганические примеси.

Анализ воды нужен также людям, деятельность которых связаны с производством. В лаборатории оценят качество воды и предоставят полный отчет о ее составе.

Лаборанты оценивают:

качество и вкусовые показатели;

безопасность для организма человека;

соответствие требованиям гигиенических нормативов.

Любой источник должен быть проверен. Только тогда вы сможете быть уверенным в качестве воды.

Какие испытания проводят?

В лабораторных условиях можно оценить качество любой воды, в том числе и покупной или из природных водоемов. Исследования классифицируются по типу испытаний. Так, распространены следующие анализы:

химические;

радиологические;

микробиологические.

На основе результатов вы получите представление о степени жесткости воды, о присутствии в ней нитратов, солей, сульфидов и т.д.

Знать состав воды очень важно. Дело в том, что переизбыток того или иного вещества, делает жидкость непригодной. Она становится опасной для человека. Например, излишки железа приводят к осадку. Если вы заметили, что в емкости остается налет, осадок, стоит отдать воду на экспертизу.

Специалисты помогают подобрать качественные фильтры, для того, чтобы исправить ситуацию.

А высокое содержание нитратов приводит к заболеваниям сердечнососудистой системы. Такая вода очень опасна. Она токсична, вызывает тяжелые отравления.

Преимущества проведения анализа качества воды

Подобные анализы проводят по всему миру. В России в крупных городах также расположены специализированные лаборатории, в которых можно организовать анализ проб воды.

Главное преимущество такого анализа – уверенность в качестве продукта, который мы потребляем ежедневно.

Отдавать пробы воды на анализ обязаны руководители некоторых учреждений, в частности предприятий пищевой промышленности. Если качество используемой воды не соответствует нормативам, руководству грозит не только административное, но и уголовное наказание.

После анализа воды, вы узнаете, какие фильтры вам требуются, можно ли купаться в водоеме, к примеру, или, какой материал выбрать для оборудования водопровода.

Деятельность лабораторий предполагает широкий спектр услуг по оценке качества воды. Вы можете убедиться в этом на примере одного из подобных центров по ссылке https://ooolic.ru/.

Таким образом, оценка качества воды – важное исследование. Не стоит пренебрегать современными возможностями. Необходимо обезопасить себя в полной мере.



