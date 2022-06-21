Знаменитости и их дети поделились в соцсетях очаровательными фотографиями в честь Дня отца
19 июня 2022 года, то есть на третье воскресенье июня во многих странах праздновали День отца. Традиционно в честь этого события люди выкладывают в соцсетях фотографии своих отцов с тёплыми посланиями — тем же занялись и знаменитости, их дети и жёны.
Мы пробежались по соцсетям и выбрали несколько ярких постов, посвящённых знаменитым папам от их родственников. Также мы брали посты известных людей, выложивших фото своих отцов. В любом случае уровень доброты на этих снимках огромен!
Кейт Хадсон
Актриса выложила фото со своим любимым отчимом — Куртом Расселом, который занимался воспитанием Кейт практически с самого детства.
Дэвид Бекхэм
Выложил детское фото со своим отцом — Тэдом Бекхэмом.
Виктория Бекхэм
В свою очередь Виктория выложила фото своего мужа и отца их пятерых детей — самого Дэвида Бекхэма.
Дэйзи Ридли
Звезда последней трилогии «Звёздных войн» выложила совместное фото с отцом — Крисом Ридли.
Пол Маккартни
Выложила фото со своим мужем, актёром Крисом Праттом, с которым у неё двое детей, и легендарным отцом — Арнольдом Шварценеггером.
Талулла Бэлль Уиллис
28-летняя Дочь Брюса Уиллиса выложила совместное фото с отцом.
Галь Гадот
Актриса выложила фото со своим отцом — Майклом Гадот.
Дженнифер Лопес
Выложила серию фотографий со своим отцом — Дэвидом Лопесом.
Джессика Бил
Актриса выложила фото со своим мужем и отцом их двоих детей Джастином Тимберлейком.
Джейми Ли Кёртис
Джейми Ли Кёртис — дочь двух голливудских актёров: Джанет Ли и Тони Кёртиса. Её отец, фото с которым актриса выложила, даже номинировался на «Оскар».
Кэтрин Зета-Джонс
Актриса выложила фото со своим отцом — предпринимателем Дэвидом Джеймсом Джонсом.
Рита Уилсон
С днем отца!!!!! Он может все!
На фото муж Риты — Том Хэнкс, с которым у неё двое детей.
А недавно мы выкладывали пост про совместные фотосессии знаменитых детей и их не менее знаменитых родителей. Взгляните!