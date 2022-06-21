Знаменитости и их дети поделились в соцсетях очаровательными фотографиями в честь Дня отца
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Знаменитости и их дети поделились в соцсетях очаровательными фотографиями в честь Дня отца

Знаменитости и их дети поделились в соцсетях очаровательными фотографиями в честь Дня отца

Знаменитости и их дети поделились в соцсетях очаровательными фотографиями в честь Дня отца

19 июня 2022 года, то есть на третье воскресенье июня во многих странах праздновали День отца. Традиционно в честь этого события люди выкладывают в соцсетях фотографии своих отцов с тёплыми посланиями — тем же занялись и знаменитости, их дети и жёны.

Мы пробежались по соцсетям и выбрали несколько ярких постов, посвящённых знаменитым папам от их родственников. Также мы брали посты известных людей, выложивших фото своих отцов. В любом случае уровень доброты на этих снимках огромен!

Кейт Хадсон

Актриса выложила фото со своим любимым отчимом — Куртом Расселом, который занимался воспитанием Кейт практически с самого детства.

Дэвид Бекхэм

Выложил детское фото со своим отцом — Тэдом Бекхэмом.

Виктория Бекхэм

В свою очередь Виктория выложила фото своего мужа и отца их пятерых детей — самого Дэвида Бекхэма.

Дэйзи Ридли

Звезда последней трилогии «Звёздных войн» выложила совместное фото с отцом — Крисом Ридли.

Пол Маккартни

Выложила фото со своим мужем, актёром Крисом Праттом, с которым у неё двое детей, и легендарным отцом — Арнольдом Шварценеггером.

Талулла Бэлль Уиллис

28-летняя Дочь Брюса Уиллиса выложила совместное фото с отцом.


Галь Гадот

Актриса выложила фото со своим отцом — Майклом Гадот.

Дженнифер Лопес

Выложила серию фотографий со своим отцом — Дэвидом Лопесом.

Джессика Бил

Актриса выложила фото со своим мужем и отцом их двоих детей Джастином Тимберлейком.

Джейми Ли Кёртис

Джейми Ли Кёртис — дочь двух голливудских актёров: Джанет Ли и Тони Кёртиса. Её отец, фото с которым актриса выложила, даже номинировался на «Оскар».

Кэтрин Зета-Джонс

Актриса выложила фото со своим отцом — предпринимателем Дэвидом Джеймсом Джонсом.

Рита Уилсон

С днем ​​отца!!!!! Он может все!

На фото муж Риты — Том Хэнкс, с которым у неё двое детей.

А недавно мы выкладывали пост про совместные фотосессии знаменитых детей и их не менее знаменитых родителей. Взгляните!

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Как правильно поливать помидоры, чтобы не допустить ошибок и не остаться без урожая
Как правильно поливать помидоры, чтобы не допустить ошибок и не
Американский сенатор рассказал о сводящих «концы с концами» жителях США
Американский сенатор рассказал о сводящих «концы с концами» жителях
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Иркуте в поселке Горького
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Иркуте в поселке Горького
Аналитик предрек миру «безумно тяжелое» лето из-за санкций ЕС
Аналитик предрек миру «безумно тяжелое» лето из-за санкций ЕС
Последние новости Донбасса: освобождены новые населенные пункты вблизи Северодонецка
Последние новости Донбасса: освобождены новые населенные пункты
Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей
Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей
Лера Кудрявцева показала выступление дочки в костюме клубнички в детском саду
Лера Кудрявцева показала выступление дочки в костюме клубнички в
Леонид Агутин рассказал об эмиграции Леонида Ярмольника
Леонид Агутин рассказал об эмиграции Леонида Ярмольника
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ожидать от летнего солнцестояния
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что ожидать от летнего
Никас Сафронов высказался о Татьяне Васильевой
Никас Сафронов высказался о Татьяне Васильевой
Сергей Соседов о возвращении Пугачевой
Сергей Соседов о возвращении Пугачевой
Дочь Дженнифер Лопес не определилась со своим полом: фото 2022
Дочь Дженнифер Лопес не определилась со своим полом: фото 2022

Топ на сегодня

В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Калининграде пообещали обойти блокировку поставок Литвой
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
В Москве таксист въехал в толпу людей на пешеходном переходе
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Музыкальный критик похоронил карьеру Аллы Пугачевой
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Рыдающая от безденежья Айза покупает дом
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности
Задержанный за изнасилование режиссер Пол Хаггис заявил о невиновности

Еще по теме

Как Дэвид Бекхэм, Джастин Тимберлейк, Ким Кардашьян и другие отметили День отца
Звездный День отца: трогательные поздравления и архивные фото
Беременная Кейт Хадсон отдыхает с возлюбленным и родителями в Греции
Новая порция мимими от Бекхэмов: Виктория показала трогательное фото Дэвида и Харпер