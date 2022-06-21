Знаменитости и их дети поделились в соцсетях очаровательными фотографиями в честь Дня отца

19 июня 2022 года, то есть на третье воскресенье июня во многих странах праздновали День отца. Традиционно в честь этого события люди выкладывают в соцсетях фотографии своих отцов с тёплыми посланиями — тем же занялись и знаменитости, их дети и жёны.

Мы пробежались по соцсетям и выбрали несколько ярких постов, посвящённых знаменитым папам от их родственников. Также мы брали посты известных людей, выложивших фото своих отцов. В любом случае уровень доброты на этих снимках огромен!

Кейт Хадсон

Актриса выложила фото со своим любимым отчимом — Куртом Расселом, который занимался воспитанием Кейт практически с самого детства.

Дэвид Бекхэм

Выложил детское фото со своим отцом — Тэдом Бекхэмом.

Виктория Бекхэм

В свою очередь Виктория выложила фото своего мужа и отца их пятерых детей — самого Дэвида Бекхэма.

Дэйзи Ридли

Звезда последней трилогии «Звёздных войн» выложила совместное фото с отцом — Крисом Ридли.

Пол Маккартни

Выложила фото со своим мужем, актёром Крисом Праттом, с которым у неё двое детей, и легендарным отцом — Арнольдом Шварценеггером.

Талулла Бэлль Уиллис

28-летняя Дочь Брюса Уиллиса выложила совместное фото с отцом.



Галь Гадот

Актриса выложила фото со своим отцом — Майклом Гадот.

Дженнифер Лопес

Выложила серию фотографий со своим отцом — Дэвидом Лопесом.

Джессика Бил

Актриса выложила фото со своим мужем и отцом их двоих детей Джастином Тимберлейком.

Джейми Ли Кёртис

Джейми Ли Кёртис — дочь двух голливудских актёров: Джанет Ли и Тони Кёртиса. Её отец, фото с которым актриса выложила, даже номинировался на «Оскар».

Кэтрин Зета-Джонс

Актриса выложила фото со своим отцом — предпринимателем Дэвидом Джеймсом Джонсом.

Рита Уилсон

С днем ​​отца!!!!! Он может все!

На фото муж Риты — Том Хэнкс, с которым у неё двое детей.

А недавно мы выкладывали пост про совместные фотосессии знаменитых детей и их не менее знаменитых родителей. Взгляните!