Звезда «Мистера Бина» заявил о негативном влиянии культуры «отмены» на комедию
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Звезда «Мистера Бина» заявил о негативном влиянии культуры «отмены» на комедию

Звезда «Мистера Бина» заявил о негативном влиянии культуры «отмены» на комедиюАктер Роуэн Аткинсон заявил, что культура «отмены» негативно отражается на комедии

Британский актер Роуэн Аткинсон заявил о негативном влиянии культуры «отмены» на искусство комедии. Интервью с ним опубликовало издание The Irish Times.

Звезда «Мистера Бина» считает, что запреты отражаются на юморе, у которого всегда есть «жертва». Он пояснил, что при помощи шутки обычно высмеивается какой-то человек, явление или идея, поэтому комедию нельзя лишать права оскорбить кого-то. «В нормальном свободном обществе вам должно быть позволено шутить абсолютно обо всем», — сказал Аткинсон.

При этом он отметил, что шутить можно не только о тех, кто сидит в палатах парламента. По его словам, существует «много чрезвычайно самодовольных людей, которые также заслуживают того, чтобы о них шутили».

В мае вечеринку Аткинсона приняли за российское вторжение. Актер устроил мероприятие в честь дня рождения своей возлюбленной Луизы Форд. Праздник в районе Котсуолдс на юго-западе Англии сопровождался шумными фейерверками и напугал местных жителей. Соседи пожаловались, что из-за громких звуков некоторые собаки убежали из дома, а кошки испытали стресс.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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