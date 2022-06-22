12 впечатляющих строительных, технологических и дизайнерских концептов, которые вскоре могут стать реальностью
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12 впечатляющих строительных, технологических и дизайнерских концептов, которые вскоре могут стать реальностью

12 впечатляющих строительных, технологических и дизайнерских концептов, которые вскоре могут стать реальностью

Демонстрируем вам, что придумали и изобрели люди со светлыми головами, полезными идеями и прямыми руками. Согласитесь, всегда интересно узнать, какие новинки технологий и функционального дизайна занимают умы передовых специалистов последние несколько лет.

С прискорбием сообщаем, что летающих машин пока не предвидится, зато есть дюжина занятных концептов, которые имеют шанс превратиться из макетов и артов в реальные объекты, улучшающие и украшающие жизнь людей. Правда здесь такие не все — некоторые выглядят круто, но их применимость в реальной жизни довольно спорная. Впрочем, смотрите сами.

Концепт стадиона на 1 миллион зрителей

Автор — американский дизайнер Пол Пфайффер.

Концепт американских долларов из полимера с новым дизайном

Несколько категоричный концепт безопасного пешеходного перехода

Концепт дверной ручки, обеспечивающей обзор комнаты объективом типа «рыбий глаз»

Не каждый захочет находиться в комнате с такой наружной дверной ручкой, но для каких-то случаев это довольно любопытное решение.

Концептуальный грузовик от Audi

Плоская ветряная турбина, которую можно встраивать в стены

Эта «кинетическая стена» дизайнера Джо Дусе спроектированная так, чтобы быть эстетически приятной и функциональной. Она состоит из множества лопастей, которые вращаются по отдельности, приводя в действие мини-генератор, вырабатывающий электричество. Такую стену можно поставить дома или на работе.

Концепт мотоцикла с гусеницей от немецких дизайнеров

Специальные терракотовые табуретки, улучшающие экологию береговой линии

Табуретки удобны для людей, желающих насладиться морскими видами, и спустя некоторое время растворяются на пляже, не портя прибрежную экологию. Специальные трещинки позволяют некоторым незащищённым существам прятаться в них от хищников.

Cветящаяся в темноте венгерская банкнота

В это сложно поверить, но это концепт автомобиля

E-ink клавиатура с кнопками-диспеями, меняющими языки и обозначения

Проект здания нового городского центра культуры и искусства в китайском городе Цзинхэ

Автор проекта — звезда современной архитектуры Заха Хадид.

Ещё одну интереснейшую технологическую подборку вы можете найти здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

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