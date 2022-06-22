14 чудесных превращений невзрачных птенцов в чудо-птиц, которые доказывают, что природа умеет делать сюрпризы
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14 чудесных превращений невзрачных птенцов в чудо-птиц, которые доказывают, что природа умеет делать сюрпризы

14 чудесных превращений невзрачных птенцов в чудо-птиц, которые доказывают, что природа умеет делать сюрпризы

Творения природы, безусловно, великолепны. Однако, глядя на птенцов определенных видов, может показаться, что эволюция свернула на кривую дорожку. Но это лишь заблуждение. Внешний вид некоторых птенцов вызывает у людей лишь недоумение и смешки. Вот только спустя время эти неуклюжие детёныши превращаются в потрясающе грациозных и красивых птиц.

Белоголовый орлан

Белоголовые орланы виртуозно владеют мастерством полёта. Находясь в воздухе, птица может перевернуться вверх ногами и продолжать парение в таком виде.

Утка мандаринка

Большая конюга

Сипуха

Птенцы сипухи достаточно рано становятся самостоятельными. Это является отличительной особенностью вида.

Страус

Страус не прячет голову в песок, как думают многие. При столкновении с опасностью он предпочтёт убежать. Если отступить не получится — страус проявит все свои бойцовские качества и будет атаковать.

Золотой фазан

Императорский пингвин

Южноамериканская гарпия

Гарпия — огромная и очень сильная птица. Самки вдвое крупнее самцов. Они весят более девяти килограммов, тогда как вес самцов обычно не превышает пяти килограммов. Подробнее об этом удивительном создании можно прочитать тут.

Кафрский рогатый ворон

Совиный козодой

Цапля

Казуар

Чёрный какаду

Венценосный голубь

Естественное взросление преображает до неузнаваемости всех животных. Здесь вы можете посмотреть на чудесные перевоплощения котят в важных котофеев.

# Интересное
По материалам: twizz

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