15 работ художника, который изображает современных знаменитостей в стиле картин живописцев прошлых столетий
Живописцы прошлых веков писали свои полотна с натуры, создавая портреты известных и именитых личностей своего времени. Французский художник с ником с ником kyesone в Инстаграме* поиграл с этой идеей. Он создаёт портреты современных знаменитостей в стиле прошлых столетий, наряжая звёзд в старинную одежду и воссоздавая антураж. Вот что у него получается:
Бейонсе
Милли Бобби Браун
Мы и глазом моргнуть не успели, а звезда «Очень странных дел» стала уже совсем взрослой. У нас есть подборка о том, как выросли и изменились дети-актёры.
Канье Уэст
Рианна
Скарлетт Йоханссон
Клинт Иствуд
Марион Котийяр
Венсан Лакосте
Футболист Эрик Кантона
Куин Латифа
Форест Уитакер
Джон Гудмен
Комментаторы отметили, что в этой работе художника американский актёр очень похож на Бенджамина Франклина.
Лили Аллен
Stromae
Жанель Монэ
А предыдущую серию работ художника вы можете найти здесь.
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