15 работ художника, который изображает современных знаменитостей в стиле картин живописцев прошлых столетий

Живописцы прошлых веков писали свои полотна с натуры, создавая портреты известных и именитых личностей своего времени. Французский художник с ником с ником kyesone в Инстаграме* поиграл с этой идеей. Он создаёт портреты современных знаменитостей в стиле прошлых столетий, наряжая звёзд в старинную одежду и воссоздавая антураж. Вот что у него получается:

Бейонсе

Милли Бобби Браун

Мы и глазом моргнуть не успели, а звезда «Очень странных дел» стала уже совсем взрослой. У нас есть подборка о том, как выросли и изменились дети-актёры.

Канье Уэст

Рианна

Скарлетт Йоханссон

Клинт Иствуд

Марион Котийяр

Венсан Лакосте

Футболист Эрик Кантона

Куин Латифа

Форест Уитакер

Джон Гудмен

Комментаторы отметили, что в этой работе художника американский актёр очень похож на Бенджамина Франклина.

Лили Аллен

Stromae

Жанель Монэ

А предыдущую серию работ художника вы можете найти здесь.

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