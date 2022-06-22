17 мощных снимков, ставших главными призёрами международного конкурса Siena International Photo Awards 2022
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17 мощных снимков, ставших главными призёрами международного конкурса Siena International Photo Awards 2022

17 мощных снимков, ставших главными призёрами международного конкурса Siena International Photo Awards 2022

На днях были объявлены победители престижного международного фотоконкурса Siena International Photo Awards 2022. Из многих тысяч снимков, присланных фотографами со всего мира, жюри конкурса выбрало лучших из лучших в 17 категориях. Сегодня мы предлагаем вам насладиться работами этих профессионалов, вложивших немало сил в воплощение в жизнь своих творческих идей.

Фотография года: Ложная иллюзия

Снимок Андрэ Бото по праву стал главной фотографией года. Отображённая проблема тысячелетия как никогда актуальна в наши дни.

Категория «Еда и напитки»: Рыба, ты сможешь!

Категория «Концептуальность»: Ласточка

Категория «Абстракция»: Материнство

Категория «Природа и ландшафт»: Таинственный сад

В конкурсе участвуют, как постановочные кадры с изрядной обработкой, так и репортажные фотографии.

Категория «Ню»: Смерть Марата

Категория «Свадьба»: Прибытие невесты

Категория «Архитектура»: Белая дверь

Категория «Животные/домашние питомцы»: Надежда

Категория «Портретная живопись»: Арам

Советуем заглянуть на официальный сайт фотоконкурса и посмотреть работы фотографов, которые не смогли взять в этом году пальму первенства, но при этом смотрятся ничуть не хуже фотографий-победителей.

Категория «Натюрморт»: Цветы и птица

Категория «Экспериментальный»: Как раз вовремя

Категория «Открытая тематика»: Грегори ушёл

Категория «Музыка»: Путь эрху

Категория «Мода»: Волшебница

Категория «Красота»: Крыло-сердце

Категория «Товар»: Колесо i-8

Посмотрите также, какие чудесные снимки заняли первые места в предыдущие годы!

# Интересное
По материалам: twizz

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