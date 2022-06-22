18 фотосравнений, которые покажут, как растут и меняются коты, становясь роскошными красавцами

Практика показывает, что быстро растут не только чужие дети, но и свои собственные коты. Ещё вчера вы приносите домой комочек пуха, который помещается в ладошке, а теперь перед вами упитанное меховое существо. И считает оно себя если не хозяином мира, то королём вашего дома уж точно. Мы собрали для вас примеры того, как кошки растут и меняются.

Столько перемен всего за пять месяцев!

10 недель и 2 года

Как забота человека всё меняет!

Четвёртый день рождения

2003-й и 2022-й

Родилась под обеденным столом, была последней в своём помёте. Сейчас ей 19 лет, и она всё ещё здорова! Люблю тебя, старушка.

Привычки не меняются

Любимое место Бу Берри никогда не менялось. В конце концов он получил свою собственную клавиатуру!

Первый день рождения

Брат и сестра, которые отказались быть усыновлёнными друг без друга

Из котёнка, помещающегося в карман, до королевы кровати

Из 1 кг в 7,7 кг

Само величие

Разница налицо

Из пушистого комочка в шикарного парня

Первое знакомство и фото спустя 10 месяцев

Чудесное преображение

Она была блохастой кошкой, которую мы принесли домой из бара, а теперь она самая красивая домашняя принцесса.

Кит, может быть, и подросла за 3 года, но точно не повзрослела

5 месяцев и 2 года

Эти зелёные глаза

А здесь вы можете посмотреть на выросших собак.