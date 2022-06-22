18 фотосравнений, которые покажут, как растут и меняются коты, становясь роскошными красавцами
Практика показывает, что быстро растут не только чужие дети, но и свои собственные коты. Ещё вчера вы приносите домой комочек пуха, который помещается в ладошке, а теперь перед вами упитанное меховое существо. И считает оно себя если не хозяином мира, то королём вашего дома уж точно. Мы собрали для вас примеры того, как кошки растут и меняются.
Столько перемен всего за пять месяцев!
10 недель и 2 года
Как забота человека всё меняет!
Четвёртый день рождения
2003-й и 2022-й
Родилась под обеденным столом, была последней в своём помёте. Сейчас ей 19 лет, и она всё ещё здорова! Люблю тебя, старушка.
Привычки не меняются
Любимое место Бу Берри никогда не менялось. В конце концов он получил свою собственную клавиатуру!
Первый день рождения
Брат и сестра, которые отказались быть усыновлёнными друг без друга
Из котёнка, помещающегося в карман, до королевы кровати
Из 1 кг в 7,7 кг
Само величие
Разница налицо
Из пушистого комочка в шикарного парня
Первое знакомство и фото спустя 10 месяцев
Чудесное преображение
Она была блохастой кошкой, которую мы принесли домой из бара, а теперь она самая красивая домашняя принцесса.
Кит, может быть, и подросла за 3 года, но точно не повзрослела
5 месяцев и 2 года
Эти зелёные глаза
А здесь вы можете посмотреть на выросших собак.