18 забавных записей из детских анкет и дневников, за которые немного стыдно, но зато смешно
Наверное, у многих из нас сохранились дневники или анкеты из детства. Порой их так приятно полистать! Где-то вздохнуть с ностальгией по беззаботным временам, где-то посмеяться над собственной непосредственностью, а где-то удивиться уровню драмы и накала страстей. Мы собрали для вас забавные примеры таких записей, которыми люди поделились в сообществе «мам ну не читай».
Просто Даша
А что выберешь ты?
Ох уж эти черты
Забавное совпадение: первый автор считал, что привлекательные черты в людях — это «Даша». Автора этого фото зовут Дарья, и у неё «нет чертов».
Самооценка, к которой стоит стремиться
Жиза в глаз попала
Разбежавшись, прыгну со скалы!
Сильная и независимая
Лучше кошки нет!
Единственный в мире малыш мышемышь
Как тут не вспомнить мем «мыш (кродеться)»? И нет, мы не наделали опечаток, в этом посте объясняем, почему всё так.
Что вы знаете о скорости перескакивания с темы на тему?
Противоречивые чувства
Уровень конспирации: Кира Жарова
О, вы из Англии
В восемь часов вечера я пью немного кефира.
Бабушка, я краб
Хорошая мечта
Всего три строчки, а сколько смысла
Разумно
Жизнь такова
А здесь вы можете найти неловкие фотографии из семейных альбомов.