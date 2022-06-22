18 забавных записей из детских анкет и дневников, за которые немного стыдно, но зато смешно
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18 забавных записей из детских анкет и дневников, за которые немного стыдно, но зато смешно

18 забавных записей из детских анкет и дневников, за которые немного стыдно, но зато смешно

Наверное, у многих из нас сохранились дневники или анкеты из детства. Порой их так приятно полистать! Где-то вздохнуть с ностальгией по беззаботным временам, где-то посмеяться над собственной непосредственностью, а где-то удивиться уровню драмы и накала страстей. Мы собрали для вас забавные примеры таких записей, которыми люди поделились в сообществе «мам ну не читай».

Просто Даша

А что выберешь ты?

Ох уж эти черты

Забавное совпадение: первый автор считал, что привлекательные черты в людях — это «Даша». Автора этого фото зовут Дарья, и у неё «нет чертов».

Самооценка, к которой стоит стремиться

Жиза в глаз попала

Разбежавшись, прыгну со скалы!

Сильная и независимая

Лучше кошки нет!

Единственный в мире малыш мышемышь

Как тут не вспомнить мем «мыш (кродеться)»? И нет, мы не наделали опечаток, в этом посте объясняем, почему всё так.

Что вы знаете о скорости перескакивания с темы на тему?

Противоречивые чувства

Уровень конспирации: Кира Жарова

О, вы из Англии

В восемь часов вечера я пью немного кефира.

Бабушка, я краб

Хорошая мечта

Всего три строчки, а сколько смысла

Разумно

Жизнь такова

А здесь вы можете найти неловкие фотографии из семейных альбомов.

# Интересное
По материалам: twizz

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