6 заговоров на удачу и процветание

Вадим Карасев

Защититься от проблем, настроиться на успех и стать счастливыми во все времена помогали заговоры. Простые и понятные, они придают уверенность и помогают привлекать в жизнь самые благополучные перемены.

Заговоры есть на все случаи жизни, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют ими пользоваться, чтобы привлекать удачу, процветание и успех. Для того, чтобы заговоры работали, важно верить в свой успех, быть настойчивыми и оптимистичными. В таком случае у бед, проблем и завистников не будет ни единого шанса испортить настроение и жизнь, вторгнуться в личное пространство пи навредить планам.

Заговоры на привлечение удачи

Привлечь удачу можно разными способами, но ни один из них не будет работать в полную силу, если не предпринимать никаких действий. Замотивировать себя помогут заговоры на привлечение удачи. Произносить их можно в любой момент.

1. Обрести удачу, приступая к сложному делу, не упустит важных деталей и справиться с запланированным поможет такой заговор:

«К делу приступаю, планы выполняю, поражений не знаю. Как птица без крыла в небо не поднимается, так и я без удачи не останусь. Все в срок выполняю, награду получаю».

Заговор можно написать на листке бумаги и поместить его в папку с документами, ящик рабочего стола или носить в кармане.

2. Иногда удача нужна здесь и сейчас, и привлечь ее поможет этот заговор:

«Дорогу выбираю, по ней иду, удачу за собой веду. Как препятствие возникает, удача меня не покидает. Вперед встает, пройти дает, преграды убирает, жизнь счастьем наполняет».

Произносят заговор непосредственно в те, моменты, когда не хватает уверенности и мотивации.

3. Удача не отвернется, если взять за правило приговаривать каждое утро:

«День удачно начинаю, с удачей его завершаю. Как с утра просыпаюсь, водой умываюсь, так и неприятности с себя смываю, везение привлекаю».

Заговор лучше всего произносить вслух, чтобы запрограммировать себя на успех.

Заговоры на процветание

Заставить желания исполняться, а жизнь сиять яркими красками получится благодаря действенным заговорам на процветание.

1. Увеличить прибыль, развиваться в бизнесе или найти работу мечты, чтобы ни в чем не нуждаться, поможет такой заговор:

«Весной природа оживает, ввысь тянется, развивается. Так и я на месте не останусь — процветание в жизнь привлеку, свое по праву получу».

Дополнить заговор поможет высадка растения, способного привлекать деньги. Его можно оставить дома или взять в офис, чтобы финансы приумножались.

2. Для процветания заговоры читают на вещицу, которую носят с собой. Для этих целей подойдет даже пуговица. Ее держат в руках и проговаривают:

«На пуговке все держится, не разваливается. Ее на процветание заговорю, к себе в карман уберу. Покуда талисман с собой — все беды долой».

Носить пуговку можно с собой или положить в укромное место в рабочий стол, чтобы ежедневно привлекать позитивные события.

3. Наполнить жизнь смыслом и привлечь везение в любом деле поможет такой заговор на процветание:

«В мир выхожу, каждому дню улыбаюсь, без дела не сижу. Ка потружусь, так и награду получу, в жизнь свою процветание привлеку».

Его читают перед выходом из дома, всматриваясь в свое отражение.