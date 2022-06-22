Анна Винтур впервые сделала селфи — с Ким Кардашьян. В сети снимок раскритиковали
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Анна Винтур впервые сделала селфи — с Ким Кардашьян. В сети снимок раскритиковали

Анна Винтур впервые сделала селфи — с Ким Кардашьян. В сети снимок раскритиковали

Сегодня все в сети обсуждают новое совместное фото Ким Кардашьян и Анны Винтур, которое появилось в инстаграме* американского Vogue. И не просто фото, а первое официальное селфи Винтур — легендарный главред Vogue не раз выражала свое презрение к такому формату.

Во время интервью для рубрики "73 вопроса с..." для своего журнала Анна отказалась делать селфи и сказала:

Я никогда не делала селфи и не планирую начинать сейчас.

В 2015 году Винтур даже запретила делать селфи во время официальной части Met Gala (правда, не все знаменитости прислушались к запрету — среди нарушителей, кстати, была и Ким Кардашьян).


Ким Кардашьян и Анна Винтур

Примечательно фото не только тем, что главред Vogue нарушила свои же принципы — на снимке Анна еще и широко улыбается, что также увидишь редко.

Однако не все подписчики аккаунта модного журнала пришли в восторг от этой "премьеры". Многие раскритиковали Винтур за то, что теперь она так благосклонна к Ким, которую многие годы недолюбливала (в журнале также появился материал о новой уходовой косметике Ким).

Я думал, что Анна не делает селфи,

— написал пользователь @zhengtonny.

О, Анна, я ожидал от вас большего,

— написал пользователь @abiwarden.

Остановите это безумие,

— попросил пользователь @suziqusi.

А разве ее [Ким] уход за кожей — это не пластические операции?

— удивился пользователь favoredson777.

Интересно, чье историческое платье она уничтожит следующим,

— поинтересовался пользователь @bobbyswickedstitches, напоминая о недавнем скандале с повреждением платья Мэрилин Монро, которое надевала Ким.

Вам должно быть стыдно восхвалять эту разрушительницу истории моды,

— согласился пользователь luciogjr.

Вот почему теперь великие художники ходят только в британский Vogue,

— констатировал пользователь @sandalwoodii.


Ким Кардашьян также опубликовала фото в своем инстаграме*, подчеркнув сходство своей новой прически с культовой укладкой Анны, которую та не меняет уже десятилетия.

Близняшки с бобом,

— написала она.

Подписчики Кардашьян приняли фото с большим энтузиазмом и не поскупились на лайки и сердечки в комментариях.

Впервые Ким появилась в Vogue в 2014 году — обложка была посвящена ее свадьбе с Канье Уэстом. За несколько лет до этого инсайдеры уверяли, что "пока Анна Винтур у руля, вы не увидите Ким в Vogue".


Канье Уэст и Ким Кардашьян на обложке Vogue, 2014 год

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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