Астролог Лариса Андерсен рассказала, чего ждать от 22 июня 2022 года

📆22 июня в среду не лучший день для безделья. Луна🌙 в Овне♈️. День активный, не рекомендуется бездельничать. Луна🌙 идет на соединение с Марсом в его же знаке (соединение с диспозитором), что придаст большей активности в делах, но и агрессивности в поведении. День не очень благоприятен для общения, так как могут быть сложности с нахождением компромиссных решений. Сильный акцент на отстаивание своих интересов.