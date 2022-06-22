Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса
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Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса

Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса
Всем известно, что Алексей Безус уже длительное время поддерживает Алексея Адеева. Он мог найти оправдание любому его поступку, даже самому мерзкому и неприятному. Также он заявил, что Адеев достоин счастья и он наверняка сможет найти себе девушку на Дом-2. Всем известно, что Алексей Безус уже длительное время поддерживает Алексея Адеева. Он мог найти оправдание любому его поступку, даже самому мерзкому и неприятному. Также он заявил, что Адеев достоин счастья и он наверняка сможет найти себе девушку на Дом-2. Как оказалось, в итоге Безус был прав. Леша вступил в отношения с новой участницей Дом-2 — Анной Самониной. Сейчас они заселились в шале любви, после чего планируют перебраться в комнату Алексея Безуса.

Они строят такие планы даже при том, что Леша ещё не покинул проект и ожидает возвращения Татьяны Репиной. На телестройку она должна будет вернуться только четырнадцатого июня. В данный момент Безус до сих пор пытается уладить все вопросы с руководством Дом-2. При этом Адеев совместно со своей подругой уже устал жить в шале любви, поэтому им приглянулась более просторная комната с гардеробной и террасой.

Впрочем, если Безус с девушкой заселится в ССЛ и продолжат жить на проекте, то у друзей больше не будет предмета для ссор. Судя по всему, в данный момент между Адеевым и Анной царит мир и взаимопонимание. Ее не пугает даже значительная разница в возрасте. Это именно та причина, из-за которой большинство девушек и разрывают отношения. Неужели парень всё же заговорит о семье и детях, как Женя Ромашов? Только вряд ли ему поверят...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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