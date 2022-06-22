Банк грудного молока и льготный проезд для студентов: топ региональных практик от ЭИСИ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Банк грудного молока и льготный проезд для студентов: топ региональных практик от ЭИСИ

Банк грудного молока и льготный проезд для студентов: топ региональных практик от ЭИСИ

Эксперты ЭИСИ составили новый перечень полезных региональных практик.

В этот раз в обзор вошли инициативы Амурской и Калининградской областей, Приморского и Камчатского краев, а также Москвы.


В Амурской области введут новые меры адресной поддержки для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Увеличат размер "продуктовой карты" малоимущим амурчанам на покупку продуктов от местных производителей. Новорожденному будет положен подарок, а семье, в которой родится тройня, выделят единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Кроме того, родителям или законным представителям ребенка-инвалида с тяжелыми множественными нарушениями развития будут вручать сертификат на оплату проживания и питания на время прохождения краткосрочной реабилитации в "Малиновском социально-реабилитационном центре".

В краевом перинатальном центре Приморского края открыли специальный индивидуальный банк грудного молока. Это первая специальная структура на Дальнем Востоке, созданная для того, чтобы собирать и хранить ценное грудное молоко, а в дальнейшем - обеспечивать им недоношенных детей, которые находятся в отделениях реанимации и выхаживания. Теперь мамы, чьи малыши родились раньше срока и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, смогут сдавать грудное молоко на хранение и при необходимости давать потом его своим малышам. Осуществлять кормление детей будут и врачи, если по каким-то причинам мамы не окажется рядом.

Жители Москвы могут обратиться на круглосуточную горячую линию за экстренной консультацией по телефону или запланировать очную консультацию, которые проходят в трех центрах онкологической помощи. С онкопациентами работают опытные специалисты Московской службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение перед стартом пилотного проекта. Для самих медиков психологи проводят тренинговые программы по саморегуляции эмоций, релаксации и нейрофитнесу.

В Камчатском крае решено отменить плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения.

С 1 января 2023 года льготный проезд для студентов и школьников Калининградской области планируют сделать круглогодичным. В настоящее время школьники и студенты очной формы обучения пользуются 50% скидкой при проезде на областных автобусах. Также действуют меры региональной поддержки для учащихся – 50% оплаты проезда на пригородных поездах.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Банк грудного молока и льготный проезд для студентов: топ региональных практик от ЭИСИ
Банк грудного молока и льготный проезд для студентов: топ
Тренировка 52-летней Лорен Санчес, новой любви самого богатого человека на планете Джеффа Безоса
Тренировка 52-летней Лорен Санчес, новой любви самого богатого
Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Тело пропавшего пятилетнего ребенка нашли в российской реке
Как сложилась жизнь Карины Разумовской
Как сложилась жизнь Карины Разумовской
Дизайнер Игорь Гуляев подтвердил намерение Аллы Пугачевой вернуться в Россию
Дизайнер Игорь Гуляев подтвердил намерение Аллы Пугачевой вернуться в
"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти"
"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут
Подборка забавных твитов про детей (15 фото)
Подборка забавных твитов про детей (15 фото)
Кадони не справляется с реальностью и больше не общается с подписчиками
Кадони не справляется с реальностью и больше не общается с
Официально: Эти 5 игр добавят в Game Pass в ближайшие две недели
Официально: Эти 5 игр добавят в Game Pass в ближайшие две недели
Доктор Мясников назвал неожиданное последствие приема препаратов от аритмии
Доктор Мясников назвал неожиданное последствие приема препаратов от
СМИ рассказали о недоумении Литвы из-за решения Шольца
СМИ рассказали о недоумении Литвы из-за решения Шольца
СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением криптовалют и продажей NFT
СМИ: WeChat заблокирует аккаунты, связанные с продвижением

Топ на сегодня

Посол Италии покинул МИД России без комментариев
Посол Италии покинул МИД России без комментариев
Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля 2021 года
Объем активов в криптовалютных фондах снизился до отметок февраля
Ценам на нефть предрекли резкое падение из-за рецессии в мировой экономике
Ценам на нефть предрекли резкое падение из-за рецессии в мировой
Барзиков с Бухынбалтэ хотят родить ребёнка в Америке и строить бизнес в Сочи
Барзиков с Бухынбалтэ хотят родить ребёнка в Америке и строить бизнес
У этих людей был явно плохой день (15 фото)
У этих людей был явно плохой день (15 фото)

Еще по теме

В израильской автономии хотят ограничить вырубку липы
Поддержка пожилых, цифровая лаборатория и "часовой тариф": ЭИСИ опубликовал мониторинг лучших практик регионального управления
"Молочные перемены", бесплатная МРТ и поддержка семей: эксперты ЭИСИ подготовили очередной рейтинг лучших региональных практик
ЭИСИ представил мониторинг лучших практик регионального управления