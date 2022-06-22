Банк грудного молока и льготный проезд для студентов: топ региональных практик от ЭИСИ

Вадим Карасев

Эксперты ЭИСИ составили новый перечень полезных региональных практик.

В этот раз в обзор вошли инициативы Амурской и Калининградской областей, Приморского и Камчатского краев, а также Москвы.

В Амурской области введут новые меры адресной поддержки для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Увеличат размер "продуктовой карты" малоимущим амурчанам на покупку продуктов от местных производителей. Новорожденному будет положен подарок, а семье, в которой родится тройня, выделят единовременную выплату на улучшение жилищных условий. Кроме того, родителям или законным представителям ребенка-инвалида с тяжелыми множественными нарушениями развития будут вручать сертификат на оплату проживания и питания на время прохождения краткосрочной реабилитации в "Малиновском социально-реабилитационном центре".

В краевом перинатальном центре Приморского края открыли специальный индивидуальный банк грудного молока. Это первая специальная структура на Дальнем Востоке, созданная для того, чтобы собирать и хранить ценное грудное молоко, а в дальнейшем - обеспечивать им недоношенных детей, которые находятся в отделениях реанимации и выхаживания. Теперь мамы, чьи малыши родились раньше срока и нуждаются в постоянном медицинском наблюдении, смогут сдавать грудное молоко на хранение и при необходимости давать потом его своим малышам. Осуществлять кормление детей будут и врачи, если по каким-то причинам мамы не окажется рядом.

Жители Москвы могут обратиться на круглосуточную горячую линию за экстренной консультацией по телефону или запланировать очную консультацию, которые проходят в трех центрах онкологической помощи. С онкопациентами работают опытные специалисты Московской службы психологической помощи, которые прошли специальное обучение перед стартом пилотного проекта. Для самих медиков психологи проводят тренинговые программы по саморегуляции эмоций, релаксации и нейрофитнесу.

В Камчатском крае решено отменить плату за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения.

С 1 января 2023 года льготный проезд для студентов и школьников Калининградской области планируют сделать круглогодичным. В настоящее время школьники и студенты очной формы обучения пользуются 50% скидкой при проезде на областных автобусах. Также действуют меры региональной поддержки для учащихся – 50% оплаты проезда на пригородных поездах.