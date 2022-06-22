Бастрыкина попросили разобраться с Ксенией Собчак

Ведущая и журналистка Ксения Собчак может оказаться под следствием. Попытка светской львицы зарабатывать деньги на онлайн-марафонах по примеру Елены Блиновской, похоже, провалилась. Катя Гордон рассказала, что участники курса журналистки, заплатившие ей по 300 и 600 тысяч рублей, посчитали себя обманутыми и написали заявление в Следственный комитет с требованием проверить организаторов «Метода Собчак». Юристка опубликовала на своей странице в соцсети документ, представленный в ведомство, из которого следует, что клиенты телеведущей, потратив на марафон баснословные деньги, ожидали попасть в элитный клуб, а в итоге ничего не получили.«Лицемерие и двойные стандарты — штука неприятная. Мадам пришла на поляну к королеве марафонов, убила ее уколом пластмассовой сабли в глаз — и заняла ее место с марафоном «Метод Собчак». Точнее, попыталась… За Блиновской мощная команда организаторов этого цирка Шапито, и потому первой таки нагнали толпу в ВТБ Арена, а Ксения профукала свою эту нишу. Недовольные даже обратились к Бастрыкину с требованием разобраться в ситуации, ибо убеждены, что на 600 тысяч за нос их просто развели», — так описала ситуацию Гордон. Реакции Собчак на обвинения пока не последовало, однако журналистка явно не планирует останавливаться на одном онлайн-курсе. Недавно она анонсировала новый марафон по криптовалюте, участникам которого предложила отправиться вместе с ней в Дубай на три дня, чтобы вместе посещать ужины и мастер-классы. Стоит программа 300 тысяч рублей с человека без учета перелета и проживания.