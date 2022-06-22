Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова

Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова
Как оказалось, Юлия Белая снова выставила Тиграна Салибекова из общей спальни. Также она заявила, что им очень сложно найти общий язык. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Как оказалось, Юлия Белая снова выставила Тиграна Салибекова из общей спальни. Также она заявила, что им очень сложно найти общий язык. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Как только начинается очередная вечеринка, так Белая носится по проекту в ультракоротких платьях. Кроме того, она начинает приставать к парням или даже целоваться с другими девушками. Естественно, Тигран не желает поддерживать подобный образ жизни. При этом он заявил, что тоже может пить очень много и вести себя не особо адекватно. Но в действительности он не смог так сделать, поэтому собрал вещи и перебрался в мужскую спальню.

В итоге прошёл слух, что Белая решила разбежаться с Салибековым, дабы угодить на свадьбу к Евгению Ромашову. Если она при этом будет не в отношениях, то сможет сможет отыскать себе нового парня или даже сразу несколько. Но это только на тот случай, если увести жениха не получится.

К слову, подобное мнение в массы запустил Артур Николайчук. Ему полностью испортили свадьбу, поэтому теперь он желает, чтобы и все остальные были с головой в разборках. А может он просто переживает за счастье Юлии Белой, хотя она вроде не кажется несчастной?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии
Дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии
Яна Поплавская прошлась по Серебренникову
Яна Поплавская прошлась по Серебренникову
Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Регина Тодоренко рассказал о своих родах
Муж Азизы не собирается отпускать просто так жену
Муж Азизы не собирается отпускать просто так жену
Юлия Пересильд будет получать в два раза больше за роль Чулпан Хаматовой
Юлия Пересильд будет получать в два раза больше за роль Чулпан
На Собчак написали заявление
На Собчак написали заявление
Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры на PC
Xbox Cloud Gaming получит поддержку мыши и клавиатуры на PC
Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова
Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова
Команда Cardano перенесла хардфорк Vasil на июль
Команда Cardano перенесла хардфорк Vasil на июль
Популярный ведущий рассказал о сложностях работы на Первом канале
Популярный ведущий рассказал о сложностях работы на Первом канале
Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье
Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье
Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине
Рябков рассказал о сигналах США по американским наемникам на Украине

Топ на сегодня

Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
В Евросоюзе оценили исполнение Литвой санкций против России
В Евросоюзе оценили исполнение Литвой санкций против России
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Ксавье сын Илона Маска намерен стать дочкой: фото
Ксавье сын Илона Маска намерен стать дочкой: фото
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту

Еще по теме

Белая желает, чтобы Тигран Салибеков стал более холодным
Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую
Белая и Салибеков решают, как назовут дочку
Салибеков игнорирует свою бывшую жену