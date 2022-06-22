Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова
Сегодня, 14:27 Вадим Карасев
Как оказалось, Юлия Белая снова выставила Тиграна Салибекова из общей спальни. Также она заявила, что им очень сложно найти общий язык. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Как оказалось, Юлия Белая снова выставила Тиграна Салибекова из общей спальни. Также она заявила, что им очень сложно найти общий язык. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Как только начинается очередная вечеринка, так Белая носится по проекту в ультракоротких платьях. Кроме того, она начинает приставать к парням или даже целоваться с другими девушками. Естественно, Тигран не желает поддерживать подобный образ жизни. При этом он заявил, что тоже может пить очень много и вести себя не особо адекватно. Но в действительности он не смог так сделать, поэтому собрал вещи и перебрался в мужскую спальню.
В итоге прошёл слух, что Белая решила разбежаться с Салибековым, дабы угодить на свадьбу к Евгению Ромашову. Если она при этом будет не в отношениях, то сможет сможет отыскать себе нового парня или даже сразу несколько. Но это только на тот случай, если увести жениха не получится.
К слову, подобное мнение в массы запустил Артур Николайчук. Ему полностью испортили свадьбу, поэтому теперь он желает, чтобы и все остальные были с головой в разборках. А может он просто переживает за счастье Юлии Белой, хотя она вроде не кажется несчастной?
По материалам: life-dom2