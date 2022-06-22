Белая бросила Тиграна, чтобы побывать на свадьбе Ромашова

Вадим Карасев

Как оказалось, Юлия Белая снова выставила Тиграна Салибекова из общей спальни. Также она заявила, что им очень сложно найти общий язык. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Как только начинается очередная вечеринка, так Белая носится по проекту в ультракоротких платьях. Кроме того, она начинает приставать к парням или даже целоваться с другими девушками. Естественно, Тигран не желает поддерживать подобный образ жизни. При этом он заявил, что тоже может пить очень много и вести себя не особо адекватно. Но в действительности он не смог так сделать, поэтому собрал вещи и перебрался в мужскую спальню.В итоге прошёл слух, что Белая решила разбежаться с Салибековым, дабы угодить на свадьбу к Евгению Ромашову. Если она при этом будет не в отношениях, то сможет сможет отыскать себе нового парня или даже сразу несколько. Но это только на тот случай, если увести жениха не получится.К слову, подобное мнение в массы запустил Артур Николайчук. Ему полностью испортили свадьбу, поэтому теперь он желает, чтобы и все остальные были с головой в разборках. А может он просто переживает за счастье Юлии Белой, хотя она вроде не кажется несчастной?