Bitfarms отказалась от стратегии накопления биткоина

Канадская публичная майнинговая компания Bitfarms внесла коррективы в стратегию хранения добытых биткоинов с целью "повышения ликвидности и укрепления баланса".

Согласно пресс-релизу, за последнюю неделю фирма продала в общей сложности 3000 BTC примерно на $62 млн, а также погасила кредит на покупку оборудования от NYDIG на сумму $37 млн.

Часть выручки в размере $28 млн компания направила на сокращение кредитной линии от Galaxy Digital.

В распоряжении компании осталось 3349 BTC (на 20 июня) в дополнение к ежедневной добыче примерно 14 BTC. Резервы в фиате составляют около $67 млн.

"Учитывая крайнюю волатильность на рынках, мы продолжили принимать меры по повышению ликвидности, сокращению доли заемных средств и укреплению нашего баланса. В частности, мы продали еще 1500 BTC и больше не храним всю ежедневно добываемую криптовалюту", — заявил финансовый директор Bitfarms Джефф Лукас.

Он добавил, что в компании уверены в долгосрочных перспективах роста цены биткоина. По его словам, изменения в стратегии помогут сосредоточиться на двух приоритетах: операциям по майнингу криптовалюты и расширению бизнеса в ожидании улучшения экономической ситуации.

"С января 2021 года мы финансируем деятельность и рост с помощью различных мер. Мы рассматриваем продажу части наших запасов BTC и ежедневной добычи в качестве источника ликвидности. Это лучший и наименее дорогой метод в текущих рыночных условиях", — отметил Лукас.

В январе 2022 года компания купила 1000 BTC стоимостью $43,2 млн. На тот момент приобретение увеличило баланс в криптовалюте на 30% — до 4300 BTC.

CEO Bitfarms Эмилиано Гродски тогда подчеркнул, что "стратегия заключается в аккумулировании биткоина с наименьшими затратами и за короткий срок".

В апреле аналитики Arcane Research включили Bitfarms в пятерку самых переоцененных рынком публичных майнинговых компаний, согласно разработанной ими метрике. Лидером "антирейтинга" оказалась Marathon Digital Holdings.

При этом в аналитической фирме отметили, что Bitfarms покупает электроэнергию по ценам выше среднерыночных.

Компания ведет деятельность на семи объектах в провинции Квебек (Канада), одном в штате Вашингтон (США) и на еще одном в Парагвае. Предприятия на 99% запитаны от экологически чистой гидроэнергетики.

Один из дата-центров Bitfarms. Данные: Twitter.

Напомним, на фоне падения цены биткоина в Marathon Digital Holdings подтвердили приверженность стратегии накопления криптовалюты.

Самыми значительными резервами в цифровом золоте среди публичных компаний владеет MicroStrategy. Ее глава Майкл Сэйлор также заверил, что фирма продолжит хранить криптовалюту и дальше.