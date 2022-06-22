Биткоину предсказали падение до 13 тысяч долларов

Вадим Карасев

Основатель Absolute Strategy Research Ян Харнетт предсказал биткоину падение до $13 тысяч

Основатель и главный инвестиционный директор Absolute Strategy Research Ян Харнетт в интервью CNBC предсказал курсу биткоина дальнейшее падение до уровня 13 тысяч долларов за единицу.

По словам Харнетта, инвесторы в последнее время осознали, что биткоин невозможно воспринимать в качестве полноценной валюты, товара или средства сбережения. В действительности он является исключительно спекулятивным активом.

Также Харнетт привел аргумент о том, что в исторических масштабах биткоин обычно дешевеет на 80 процентов от своих пиковых значений. Относительно исторического максимума на уровне 69 тысяч долларов, достигнутого в конце 2021 года, снижение цены на 80 процентов будет означать достижение 13 тысяч долларов.

«В мире, в котором на финансовых рынках достаточно ликвидности, биткоин преуспевает. Когда эту ликвидность забирают Центробанки [в рамках ужесточения денежно-кредитной политики], он оказывается под сильным давлением», — отметил Харнетт.

Последние недели на рынке криптовалют наблюдается существенный спад, обусловленный переходом инвесторов в более надежные традиционные активы на фоне кризиса, а также скандалом вокруг стейблкоина TerraUSD, потерявшего привязку к доллару.

На момент публикации биткоин торговался по 20,4 тысячи долларов. Снижение за последние сутки составило 3,17 процента.