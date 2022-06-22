Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"

Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"

Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"

Актер Брэд Питт появился на обложке нового номера британского журнала GQ. Актер дал интервью изданию, а также снялся в необычной фотосессии, автором которой стал российско-немецкий фотограф Елизавета Породина. На площадке актер позировал в нарядах Giorgio Armani, Tom Ford, Saint Laurent, винтажных вещах и также примерил юбку Thom Browne.


Брэд Питт

58-летний Питт, который в последнее время стал меньше сниматься и больше заниматься продюсированием, рассказал, что часто думает о том, что его ждет впереди, о пути, который он хочет наметить для последних этапов своей насыщенной творческой карьеры.

Я считаю, что я уже на последнем издыхании, где-то в последнем семестре или триместре. Что будет на этом этапе? И как я хочу это спланировать?

Актер также признался, что записывает свои сны и пытается их анализировать. По его словам, изучение снов является частью этого процесса, равно как и копание в собственном прошлом в поисках мудрости, которая появляется от испытаний.




Во время беседы Брэд делился своими философскими замечаниями о своей жизни и мире.

Здесь, в Калифорнии, много говорят о том, чтобы "быть самим собой". Меня терзал вопрос: что значит "подлинный"? Для меня это означает признание тех глубоких ран, которые есть у нас.

Я всегда чувствовал себя очень одиноким в своей жизни. Одиноким, когда был ребенком, одиноким даже здесь, и только в последнее время я больше сблизился со своими друзьями и семьей.

Я убийца. Я любовник. У меня есть способность к большому сочувствию, но я могу скатиться к низости,

— сказал Питт, говоря о своей личности.




Актер также поделился своим увлечением искусством, которое вышло на новый уровень во время карантина.

Я из тех людей, которые говорят через искусство. Я просто хочу всегда творить. Если я ничего не творю, я в некотором роде умираю.

Свой день он теперь начинает с игры на гитаре и также занимается керамикой и даже сделал для дома два подсвечника, покрасив их в черный и золотой цвета. Занятия керамикой актер охарактеризовал как "одиночный, очень тихий, очень тактильный вид спорта".

Искусство — это нечто необъяснимое. Искусство — это то, от чего мурашки по коже, от чего волосы встают дыбом на затылке, от чего слезы на глазах. Может быть, это потому, что кто-то понял раньше вас, что вы не одиноки.

Музыка наполняет меня такой радостью! Я думаю, что радость была для меня новым открытием в более позднем возрасте. Я всегда двигался по течению, дрейфуя то в одну, то в другую сторону. Я думаю, что провел годы с легкой депрессией, и только когда смирился с этим, пытаясь охватить все стороны себя — и красоту, и уродство, — я смог поймать эти моменты радости.




Рассказал актер и о переходе к здоровому образу жизни. Вот уже почти шесть лет Брэд не употребляет алкоголь.

После того, как Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году (тему своей личной жизни в интервью Брэд затрагивать не стал), он бросил пить и полтора года посещал общество анонимных алкоголиков.

У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая и избирательная, так что это было безопасно,

— описал Питт то время.


По мнению актера, есть определенные люди, которые могут иметь вредные привычки всю жизнь и не думать о последствиях, но себя к таковым он не относит.

Я не думаю, что у меня есть такая возможность. Я как раз в том возрасте, когда ничего хорошего из этого не выходит,

— признал Питт, добавив, что отказался и от сигарет.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Фотосессии
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Минфин не одобрил снижение пошлины на ввоз автомобилей
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"
Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с
Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине военнослужащим
Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине
Президент Литвы заявил о готовности расширить ограничения против Калининграда
Президент Литвы заявил о готовности расширить ограничения против
Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Из сахарной свеклы можно делать биоразлагаемый пластик
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?
Как справиться с обезвоженностью волос и увеличить естественный объем?
Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО
Помощник Эрдогана назвал условия для принятия Швеции в НАТО
Церковный и народный праздник Тимофеев день 23 июня, приметы и поверья
Церковный и народный праздник Тимофеев день 23 июня, приметы и поверья
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили
Продажи Cities Skylines уже превысили 12 млн копий, игра продолжает развиваться
Продажи Cities Skylines уже превысили 12 млн копий, игра продолжает
По волнам памяти. Участники «Фабрики звезд» скорбят по Пьеру Нарциссу
По волнам памяти. Участники «Фабрики звезд» скорбят по Пьеру Нарциссу

Топ на сегодня

Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Kaiko станет провайдером криптоданных для Deutsche Börse
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
Бойцы ВСУ выгнали пациентов из поликлиники в Одессе
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
В США подсчитали ежемесячные расходы Украины на фоне спецоперации
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке в $1,6млрд
NFT-маркетплейс Magic Eden на базе Solana привлек $130 млн при оценке

Еще по теме

Брэд Питт стал виновником тройного ДТП
Брэд Питт не будет судиться с Анджелиной Джоли за опеку над детьми
Брэд Питт готовится к пластической операции
52-летний Брэд Питт в плохой форме из-за развода с Анджелиной Джоли – СМИ