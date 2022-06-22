Брэд Питт рассказал об одиночестве, депрессии и борьбе с алкоголизмом: "Я на последнем издыхании"

Вадим Карасев

Актер Брэд Питт появился на обложке нового номера британского журнала GQ. Актер дал интервью изданию, а также снялся в необычной фотосессии, автором которой стал российско-немецкий фотограф Елизавета Породина. На площадке актер позировал в нарядах Giorgio Armani, Tom Ford, Saint Laurent, винтажных вещах и также примерил юбку Thom Browne.





Брэд Питт

58-летний Питт, который в последнее время стал меньше сниматься и больше заниматься продюсированием, рассказал, что часто думает о том, что его ждет впереди, о пути, который он хочет наметить для последних этапов своей насыщенной творческой карьеры.

Я считаю, что я уже на последнем издыхании, где-то в последнем семестре или триместре. Что будет на этом этапе? И как я хочу это спланировать?

Актер также признался, что записывает свои сны и пытается их анализировать. По его словам, изучение снов является частью этого процесса, равно как и копание в собственном прошлом в поисках мудрости, которая появляется от испытаний.













Во время беседы Брэд делился своими философскими замечаниями о своей жизни и мире.

Здесь, в Калифорнии, много говорят о том, чтобы "быть самим собой". Меня терзал вопрос: что значит "подлинный"? Для меня это означает признание тех глубоких ран, которые есть у нас.

Я всегда чувствовал себя очень одиноким в своей жизни. Одиноким, когда был ребенком, одиноким даже здесь, и только в последнее время я больше сблизился со своими друзьями и семьей.

Я убийца. Я любовник. У меня есть способность к большому сочувствию, но я могу скатиться к низости,

— сказал Питт, говоря о своей личности.













Актер также поделился своим увлечением искусством, которое вышло на новый уровень во время карантина.

Я из тех людей, которые говорят через искусство. Я просто хочу всегда творить. Если я ничего не творю, я в некотором роде умираю.

Свой день он теперь начинает с игры на гитаре и также занимается керамикой и даже сделал для дома два подсвечника, покрасив их в черный и золотой цвета. Занятия керамикой актер охарактеризовал как "одиночный, очень тихий, очень тактильный вид спорта".

Искусство — это нечто необъяснимое. Искусство — это то, от чего мурашки по коже, от чего волосы встают дыбом на затылке, от чего слезы на глазах. Может быть, это потому, что кто-то понял раньше вас, что вы не одиноки.

Музыка наполняет меня такой радостью! Я думаю, что радость была для меня новым открытием в более позднем возрасте. Я всегда двигался по течению, дрейфуя то в одну, то в другую сторону. Я думаю, что провел годы с легкой депрессией, и только когда смирился с этим, пытаясь охватить все стороны себя — и красоту, и уродство, — я смог поймать эти моменты радости.













Рассказал актер и о переходе к здоровому образу жизни. Вот уже почти шесть лет Брэд не употребляет алкоголь.

После того, как Анджелина Джоли подала на развод в 2016 году (тему своей личной жизни в интервью Брэд затрагивать не стал), он бросил пить и полтора года посещал общество анонимных алкоголиков.

У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая и избирательная, так что это было безопасно,

— описал Питт то время.





По мнению актера, есть определенные люди, которые могут иметь вредные привычки всю жизнь и не думать о последствиях, но себя к таковым он не относит.

Я не думаю, что у меня есть такая возможность. Я как раз в том возрасте, когда ничего хорошего из этого не выходит,

— признал Питт, добавив, что отказался и от сигарет.

Надя Бесчетникова