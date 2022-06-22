Брэд Питт рассказал об участии в собраниях анонимных алкоголиков
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Брэд Питт рассказал об участии в собраниях анонимных алкоголиков

Брэд Питт рассказал об участии в собраниях анонимных алкоголиковАктер Брэд Питт рассказал, что полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков

Голливудский актер Брэд Питт рассказал, что полтора года посещал собрания анонимных алкоголиков. Интервью с ним опубликовало издание GQ.

Артист принимал участие в собраниях в 2016 году после расставания с актрисой Анджелиной Джоли. «У меня здесь была очень крутая мужская группа, очень закрытая и избирательная, так что это было безопасно», — вспомнил он.

Питт опасался, что в группах найдутся люди, которые будут записывать его речи. Он отметил, что с подобным столкнулся Филип Сеймур Хоффман, скончавшийся в 2014 году от передозировки наркотиками.

В феврале Брэд Питт подал в суд на Анджелину Джоли. Артист обвинил бывшую жену в тайной продаже французской винодельни Chateau Miraval, находящейся в их совместном владении. Покупателем оказался российский бизнесмен из списка Forbes Юрий Шефлер.

Питт в исковом заявлении указал, что Джоли никогда не спрашивала его согласия на продажу части имущества и намеренно скрывала от него условия сделки. В результате «Шефлер подорвал его способность управлять винодельней», отметил актер.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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