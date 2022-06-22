Церковный и народный праздник Тимофеев день 23 июня, приметы и поверья
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Церковный и народный праздник Тимофеев день 23 июня, приметы и поверья

Церковный и народный праздник Тимофеев день 23 июня, приметы и поверья

Церковный и народный праздник Тимофеев день, отмечаемый 23 июня, богат приметами и поверьями. Верующие восточного обряда почитают великомученика Тимофея. Наши предки могли в этот день увидеть разные предзнаменования.

Поверья и знамения на Тимофеев день 23 июня

  • Если в этом году развилось много грызунов, то это не к добру. Так как они могут попортить урожай.
  • Если над церковью летает стая черных грачей и они каркают, то это значит, что приближается какая-то беда или угроза.
  • Жители селений боялись в этот день грозы с градом — это считалось дурным знаком — к неурожайному году. Это означало, что люди чем-то разгневали небеса.


  • Если в поселении откуда ни возьмись появятся воины, это к скрой войне. Поэтому в простонародье этого знамения очень боялись.
  • Если глашатаи принесут дурную весть, значит, вся неделя не задастся.
  • На столе нельзя было после трапезы оставлять пустую посуду и даже ложку, так как это примета к неурожаю и голоду.
  • Если поругаться с соседями, то эта ссора еще не скоро загладится.
  • Если соседи оставили мусор возле чужого участка и его унесло ветром, то это сулит сору.
  • Еще наши прабабки верили, что в сей день духи посылают людям знаки, по которым они смогут разгадать, что их ждет в будущем.
  • Если в этот день у рыбаков плохой улов, значит, рыбы в этом году будет меньше, чем в прошлом.
  • По уже известным причинам в этот день принято гадать, и можно быть уверенным, что все сбудется.
  • Если кто-то, выходя из дома, споткнется, то это означает что его весь день будет преследовать невезение в мелочах.
  • Если в этот день увидеть призрака или другого духа, то это принесет в дом удачу. А если кто-то почувствует присутствие существ из потустороннего мира или услышит их, то это считается хорошим знаком свыше.


  • Того, кто в это день разобьет зеркало, будут ожидать семь бед.
  • Пищу старались ничем не испортить, потому что, если ее пересолить или пережарить, это считается дурным знаком — к плохим новостям. Если приготовленные блюда удались на славу — к добрым вестям.
  • Если кто-то увидит радугу в небе, то его ожидает приятный сюрприз.
  • Если кто-то родился в этот день или же отмечает свои именины, тот проживет счастливую жизнь.
  • Если кто-то нашел перо на дороге — к исполнению желания. В простонародье верили, что это умершие родственники с Небес шлют им знамение.
  • А если увидеть мертвую птицу, то это говорит о том, что кто-то из близких заболеет.
  • Если поблизости кто-то увидел стаю волков, это к небольшому количеству дичи в лесах.
  • Если кому-то приснился огонь в поле, то такой сон сулит засуху.
  • Если во дворе много воробьев, то это верный знак, что будет гроза.
  • Если девица занялась в этот день своим приданым, значит, к ней в дом скоро сваты пожалуют.

Чтобы продлить свою красоту и молодость девицы, шли в поле собирали там ромашки, а потом дома делали из них отвар и умывали им лицо и руки, при этом приговаривая:

«Как прекрасны эти цветы, так и моя красота сильна, я свою молодость продлеваю, на Высшие силы уповаю. Хвала Вам и слава. Аминь».

После умывания красны девицы любовались своей внешностью перед зеркалом.

Народные приметы на Тимофеев день 23 июня


В народе родилось много примет, связанных с днем Тимофея 23 июня, по ним предсказывали погоду и урожайность.

  • Если с утра прошел дождик, это к грибному лету.
  • Задождило в полдень — к щедрому урожаю злаковых.
  • Если погода солнечная и ясная, значит, лето будет с небольшим количеством осадков.
  • Куры раскудахтались в птичнике — к перемене погоды.
  • Если много комаров, значит, гроза пройдет.

Те, кто появились на свет 23 июня, наделены хитрым и проницательным умом, в жизни они рациональны. Из них получатся талантливые финансисты, аналитики, психологи и предприниматели.

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# Общество Приметы
По материалам: rsute

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