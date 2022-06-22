Чем подкормить помидоры для хорошей завязи
Помидоры растут практически на каждом огороде, и очень важно во время цветения подкармливать их, ведь тогда можно будет собрать богатый урожай. Существует много причин, из-за которых завязей на помидорах остается мало. Есть способы борьбы с этим явлением.
Причины, из-за которых на помидорах не образовывается завязь
Есть основные причины, которые не дают помидорам завязываться:
- воздух сильно или недостаточно прогрет – оптимальные климатические условия для выращивания помидоров – от +15°С и до +28°, а если температура выше или ниже этих отметок, то завязываться плоды будут очень плохо;
- воздух недостаточно влажный или слишком сухой – если влаги в воздухе много, то пыльца может начать осыпаться, а из-за сухого воздуха она не прорастает, в результате завязи не будет;
- слишком высокое количество азота в почве также будет мешать помидорам завязываться;
- чрезмерно большие кусты могут тратить много сил на то, чтобы прорастали новые ветки, и на завязь уже просто не останется сил;
- недостаточное количество удобрений также приводит к тому, что завязь не происходит, и в период цветения помидорам необходимы калий и фосфор.
Какую подкормку стоит вносить для хорошей завязи помидоров
Подкормку для хорошей завязи томатов необходимо вносить не только в период завязи, но и раньше. Благодаря систематической подкормке растений можно получить богатый и вкусный урожай. Для хорошей завязи помидоров стоит провести такие подкормки на разных этапах роста:
- до того, как помидоры зацвели, их необходимо подкормить раствором мочевины, и благодаря этому бутоны будут крепкими, а корневая система развита;
- перед цветением у растения могут побледнеть листья, и для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо удобрить помидоры сульфатом магния – для этого необходимо смешать 1 л воды и 1,5 грамма средства, и после того, как раствор будет хорошо размешан, необходимо опрыскать листья;
- чтобы предотвратить какие-либо заболевания, стоит обработать помидоры раствором медного купороса, и тут необходимо смешать 2 грамма средства и 1 литр воды, побрызгать полученным составом растения, ведь если они не будут болеть, то и завязь будет хорошая;
- при появлении первого соцветия стоит внести в грунт калий и фосфор, ведь тогда завязи будет много, и тут необходимо подготовить 10 л воды, по 10 г каждого компонента и совершить полив.
Особенности подкормки помидоров для получения хорошего урожая
Очень важно не только внесение подкормок, но и некоторые особенности, благодаря которым также можно будет получить богатый урожай и хорошую завязь:
- внесение удобрений стоит осуществлять только утром или вечером, чтобы растение не сгорело на солнце;
- перед внесением подкормки необходимо сначала полить растение простой водой, чтобы не обжечь удобрениями корни;
- если необходимо совершить обрызгивание листьев, то эту процедуру стоит проводить, когда солнца нет;
- на каждое растение должно приходиться 500 мл жидких удобрений.
Больше всего питательных веществ помидорам нужно тогда, когда появляется 3 кисть, а также в период цветения, и важно осуществлять регулярно подкормку. Состояние растений может подсказать, каких именно удобрений не хватает.