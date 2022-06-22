Чем подкормить помидоры для хорошей завязи

Помидоры растут практически на каждом огороде, и очень важно во время цветения подкармливать их, ведь тогда можно будет собрать богатый урожай. Существует много причин, из-за которых завязей на помидорах остается мало. Есть способы борьбы с этим явлением.

Причины, из-за которых на помидорах не образовывается завязь

Есть основные причины, которые не дают помидорам завязываться:

воздух сильно или недостаточно прогрет – оптимальные климатические условия для выращивания помидоров – от +15°С и до +28°, а если температура выше или ниже этих отметок, то завязываться плоды будут очень плохо;

– оптимальные климатические условия для выращивания помидоров – от +15°С и до +28°, а если температура выше или ниже этих отметок, то завязываться плоды будут очень плохо; воздух недостаточно влажный или слишком сухой – если влаги в воздухе много, то пыльца может начать осыпаться, а из-за сухого воздуха она не прорастает, в результате завязи не будет;

– если влаги в воздухе много, то пыльца может начать осыпаться, а из-за сухого воздуха она не прорастает, в результате завязи не будет; слишком высокое количество азота в почве также будет мешать помидорам завязываться;

в почве также будет мешать помидорам завязываться; чрезмерно большие кусты могут тратить много сил на то, чтобы прорастали новые ветки, и на завязь уже просто не останется сил;

могут тратить много сил на то, чтобы прорастали новые ветки, и на завязь уже просто не останется сил; недостаточное количество удобрений также приводит к тому, что завязь не происходит, и в период цветения помидорам необходимы калий и фосфор.

Какую подкормку стоит вносить для хорошей завязи помидоров





Подкормку для хорошей завязи томатов необходимо вносить не только в период завязи, но и раньше. Благодаря систематической подкормке растений можно получить богатый и вкусный урожай. Для хорошей завязи помидоров стоит провести такие подкормки на разных этапах роста:

до того, как помидоры зацвели , их необходимо подкормить раствором мочевины, и благодаря этому бутоны будут крепкими, а корневая система развита;

, их необходимо подкормить раствором мочевины, и благодаря этому бутоны будут крепкими, а корневая система развита; перед цветением у растения могут побледнеть листья , и для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо удобрить помидоры сульфатом магния – для этого необходимо смешать 1 л воды и 1,5 грамма средства, и после того, как раствор будет хорошо размешан, необходимо опрыскать листья;

, и для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо удобрить помидоры сульфатом магния – для этого необходимо смешать 1 л воды и 1,5 грамма средства, и после того, как раствор будет хорошо размешан, необходимо опрыскать листья; чтобы предотвратить какие-либо заболевания, стоит обработать помидоры раствором медного купороса, и тут необходимо смешать 2 грамма средства и 1 литр воды, побрызгать полученным составом растения, ведь если они не будут болеть, то и завязь будет хорошая;

стоит обработать помидоры раствором медного купороса, и тут необходимо смешать 2 грамма средства и 1 литр воды, побрызгать полученным составом растения, ведь если они не будут болеть, то и завязь будет хорошая; при появлении первого соцветия стоит внести в грунт калий и фосфор, ведь тогда завязи будет много, и тут необходимо подготовить 10 л воды, по 10 г каждого компонента и совершить полив.

Особенности подкормки помидоров для получения хорошего урожая

Очень важно не только внесение подкормок, но и некоторые особенности, благодаря которым также можно будет получить богатый урожай и хорошую завязь:

внесение удобрений стоит осуществлять только утром или вечером, чтобы растение не сгорело на солнце;

перед внесением подкормки необходимо сначала полить растение простой водой, чтобы не обжечь удобрениями корни;

если необходимо совершить обрызгивание листьев, то эту процедуру стоит проводить, когда солнца нет;

на каждое растение должно приходиться 500 мл жидких удобрений.

Больше всего питательных веществ помидорам нужно тогда, когда появляется 3 кисть, а также в период цветения, и важно осуществлять регулярно подкормку. Состояние растений может подсказать, каких именно удобрений не хватает.