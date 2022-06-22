Чем запомнится парад планет каждому знаку зодиака
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Чем запомнится парад планет каждому знаку зодиака

Чем запомнится парад планет каждому знаку зодиака

Парад планет, который пройдет 24 июня 2022 года, может изменить жизнь в худшую сторону. Все дело в том, что в это время в один ряд выстроятся сразу семь планет. Они могут оставить неприятный отпечаток на судьбе каждого человека и внести в их жизнь много негатива.

Как повлияет парад планет на Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овны получат неприятное известие, которое сильно ударит по их кошельку. Они могут узнать о том, что их уволили либо понизили. Им необходимо немного подождать и потерпеть, ведь в июле обстановка наладится и их ждут положительные сдвиги в карьере.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцов будет волновать финансовая сторона вопроса. У них появится возможность выгодно вложить свои средства. Представители знака могут идти на риски, но их реальность будет далека от ожиданий. Им необходимо больше внимания уделять личной жизни, ведь именно в этой области их ждут серьезные перемены.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

В жизни этого знака зодиака не предвидится никаких перемен. Близнецы по-прежнему будут давать всем знакомым советы и много умничать. Им желательно обратить внимание на личную жизнь и найти человека, который окажет помощь в любую минуту, а также подставит свое плечо поддержки. 24 июня следует запомнить свои сны — в них будет много правды.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам парад планет принесет много энергии, но растрачивать ее не стоит понапрасну. Время является благоприятным для решения накопившихся задач. В первую очередь необходимо уладить все рабочие дела, а уже потом приниматься за личные.

Как пройдет парад планет для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы будут находиться в центре внимания своих поклонников. Самое главное — не «зазвездиться», потому что потом у них появится слишком много проблем и им придется отвечать за свою гордыню. Не исключены разногласия со своими близкими людьми.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Для Дев настанет не совсем благоприятное время, им будет казаться, что все их дни одинаковые. Они наконец-то задумаются над тем, что, может быть, что-то упускают в своей жизни. Лучше всего им обратиться за помощью к знающим людям и изучить духовные практики.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Для Весов начнется удачное время. Они смогут исполнить любую свою мечту. Их мышление настолько будет активным, что они достигнут хороших результатов. Самое главное, не сомневаться в своих делах, иначе можно испортить этим себе жизнь.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам будет сложно уладить все свои задачи. Чтобы не остаться без работы, им придется взять себя в руки и внимательно относиться к любой задаче. Не следует оказываться от командировок, ведь там они смогут получить гораздо больше, чем думали.

Как пройдет парад планет для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов появится желание встретится со своими старыми друзьями и как следует с ними отдохнуть. Но при этом не стоит забывать о своей работе, иначе можно остаться без рабочего места.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги воспринимают парад планет как нечто красивое, за чем можно понаблюдать в телескоп. Из-за равнодушия представители данного знака останутся без внимания. Они будут довольствовать тем, что имеют.

Водолей (20 января — 18 февраля)

У Водолеев начнутся недопонимания со второй половинкой, они станут обвинять ее в холодности. Чтобы не разрушить отношения, следует взять себя в руки и обговорить все вопросы.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Вторая половинка будет во всем поддерживать Рыбу. Но при этом не стоит пользоваться добротой своего избранника, нужно что-то давать взамен. Трудности могут появиться в финансовой сфере, поэтому стоит следить за всеми расходами.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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