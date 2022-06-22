Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют
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Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют

Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют


Финансовый конгломерат Citigroup выбрал инфраструктурную компанию Metaco в качестве партнера по запуску пилотного проекта платформы для хранения и управления цифровыми активами.



В рамках сотрудничества Citigroup интегрирует соответствующее решение Harmonize от швейцарской фирмы.


"Мы внедряем инновации и разрабатываем новые возможности для поддержки классов цифровых активов, которые становятся все более актуальными для наших клиентов", — заявил глава подразделения Citi Securities Services Окан Пекин.


Согласно пресс-релизу, новое партнерство позволит банку расширить свои операции на цифровые активы, используя существующие технологическую, операционную и сервисную модели.


"Обширная глобальная сеть Citi в сочетании с производительностью платформы Harmonize позволит безопасно и эффективно расширяться на новые рынки", — говорится в заявлении.


Технологические возможности, разработанные в сотрудничестве с Metaco, станут "неотъемлемой частью стратегии группы цифровых активов Citi", отметили в банке.


Конгломерат имеет более 200 млн клиентских счетов и ведет бизнес в более чем 160 странах и юрисдикциях. Citi Securities Services хранит и управляет активами на сумму свыше $27 трлн.


Напомним, в ноябре 2021 года в Citigroup объявили о запуске сфокусированного на криптовалютах подразделения для обслуживания институциональных клиентов.


До этого аналогичную группу создали в структуре управляющего активами Citi Global Wealth Investments.

# Экономика citigroup, кастодиан, новости
По материалам: ForkLog

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