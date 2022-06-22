Citigroup запустит кастодиальную платформу для цифровых валют

Финансовый конгломерат Citigroup выбрал инфраструктурную компанию Metaco в качестве партнера по запуску пилотного проекта платформы для хранения и управления цифровыми активами.

🤝🏻 We’re incredibly proud to share that @Citi, one of the world’s leading #custodian banks, has selected METACO to develop and pilot Digital Asset Custody capabilities.



Read the full press release here: https://t.co/W451ALDtL3#digitalassets #digitalcustody #globalcustodian pic.twitter.com/ziIGfcJLfO — METACO (@metaco_sa) June 22, 2022

В рамках сотрудничества Citigroup интегрирует соответствующее решение Harmonize от швейцарской фирмы.

"Мы внедряем инновации и разрабатываем новые возможности для поддержки классов цифровых активов, которые становятся все более актуальными для наших клиентов", — заявил глава подразделения Citi Securities Services Окан Пекин.

Согласно пресс-релизу, новое партнерство позволит банку расширить свои операции на цифровые активы, используя существующие технологическую, операционную и сервисную модели.

"Обширная глобальная сеть Citi в сочетании с производительностью платформы Harmonize позволит безопасно и эффективно расширяться на новые рынки", — говорится в заявлении.

Технологические возможности, разработанные в сотрудничестве с Metaco, станут "неотъемлемой частью стратегии группы цифровых активов Citi", отметили в банке.

Конгломерат имеет более 200 млн клиентских счетов и ведет бизнес в более чем 160 странах и юрисдикциях. Citi Securities Services хранит и управляет активами на сумму свыше $27 трлн.

Напомним, в ноябре 2021 года в Citigroup объявили о запуске сфокусированного на криптовалютах подразделения для обслуживания институциональных клиентов.

До этого аналогичную группу создали в структуре управляющего активами Citi Global Wealth Investments.