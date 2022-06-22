Cтратегическое значение острова Змеиный объяснили

Вадим Карасев

Депутат Швыткин назвал остров Змеиный основным стратегическим объектом в Черном море

Остров Змеиный является основным стратегическим объектом в акватории Черного моря, хотя он небольшой по своему размеру. Ни один корабль не может пройти мимо него, объяснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил пункты, по которым остров представляет важность.

Змеиный дает контроль

21 июня Министерство обороны России сообщило, что российские войска отбили очередную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на остров Змеиный. В ведомстве уточнили, что Киев предпринял попытку атаки 20 июня около пяти часов утра, и добавили, что одной из целей ВСУ была высадка десанта на острове. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили все средства противника в районе острова Змеиный. В воздухе были сбиты 13 БПЛА, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». После этого ВСУ отказались от высадки десанта.

«Во-первых, он находится примерно в 35 километрах от побережья Одесской области и в чуть более 100 от Одессы. Во-вторых, ни один корабль, здесь речь о Болгарии, Румынии, Польши и так далее, не пройдет мимо острова Змеиный. Этот морской путь находится под контролем тех сил, которые расположены на острове», — перечислил депутат.

Швыткин убежден, если бы остров находился под контролем ВСУ, то они могли бы использовать противокорабельные американские комплексы в сторону Крымского полуострова.

«Нужно понимать, что противокорабельные американские комплексы, которые поставлены для ВСУ, могут поражать побережье Севастополя — суда, находящиеся там, и так далее. Конечно же, это недопустимо. Это хорошее место для размещения средств противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы», — сообщил он.

«Не дали возможности»

Депутат напомнил, что неоднократные попытки завладения островом со стороны ВСУ привели к большим потерям среди личного состава и техники Украины.

«На второй день проведения специальной военной операции наши подразделения заняли остров Змеиный. В то время на острове находился состав ВСУ в количестве 80 человек. Это быстрое и решительное действие наших вооруженных сил позволило взять под контроль остров», — заключил Швыткин.

22 июня Министерство обороны России сообщило, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.