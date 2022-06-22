День 22 июня в истории
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День 22 июня в истории

День 22 июня в истории

День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941)

Установлен постановле­нием Президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года как День памяти защитников Отечества. В 1996 году указом Президента РФ Бориса Ельцина он был переименован в День памяти и скорби, а в 2007 году включён в перечень дней воинской славы и памятных дат России.

Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Были нанесены массированные авиационные удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, местам расквартирования военных частей и многим городам на глубину до 250-300 километров от государственной границы.

До конца 1942 года немецко-фашистские войска, тесня войска Красной армии, продвигались вглубь территории СССР. Было оккупировано почти

9% территории страны. В начале 1943 года советские войска, одержав ряд крупных побед, перехватили стратегическую инициативу, и перешли в наступление.

Советские солдаты освободили от немецко-фашистских войск оккупированные территории Советского Союза, а также Австрию, Болгарию, Венгрию, Норвегию, Польшу, Румынию, Чехословакию и Югославию.

Тяжелая кровопролитная война продлилась 1418 дней и завершилась 9 мая 1945 года полным разгромом стран фашистского блока.

Общие людские потери нашей страны в годы Великой Отечественной войны составили около 27 миллионов человек, из них более 8,7 миллиона — погибли  на фронтах, 4 миллиона — были убиты и замучены в концлагерях, 7,42 миллиона — были  преднамеренно истреблены нацистами на оккупированных территориях.

81 год назад (1941) началась героическая оборона Брестской крепости.
Защитники крепости одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских войск. 45-й пехотной дивизии вермахта, которой оказывали поддержку артиллерия, танки и авиация, противостояли подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД. Защитников крепости было всего 3500 человек.

Несмотря на нехватку боеприпасов, продовольствия, воды и медикаментов гарнизон крепости под командованием капитана Ивана Зубачева и полкового комиссара Ефима Фомина в течение недели геройски сдерживал натиск врага. Отдельные очаги сопротивления оставались в Брестской крепости до конца июля и даже до начала августа 1941 года.

8 мая 1965 года Брестской крепости было присвоено почетное звание «Крепость-Герой».

81 год назад (1941) в первый день Великой Отечественной войны началась Белорусская стратегическая оборонитель­ная операция.

Восемнадцать дней (операция была завершена 9 июля) войска Западного фронта во взаимодействии с Пинской военной флотилией сдерживали продвижение основной ударной группировки немецкой группы армий «Центр» к Смоленску и Москве. Несмотря на огромные потери Красной Армии, время, выигранное в результате героического сопротивления советских солдат, дало возможность командованию развернуть войска Второго стратегического эшелона на рубеже рек Западная Двина и Днепр.

81 год назад (1941) в первый день Великой Отечествен­ной войны началась Львовско-Черновицкая стратегиче­ская оборонительная операция.

Войска Юго-Западного фронта и 18‑я армия Южного фронта до 6 июля сдерживали силы немецкой группы ар­мий «Юг», которые наступали на территории Северной Буковины и Западной Украины. Советским войскам удалось замедлить продвижение противника на киевском направлении.

Потери Юго-Западного фронта и 18-й армии Южного фронта составили 241 тысяч 594 человека, в том числе безвозвратные — 172 тысячи 323 человека.

165 лет назад (1857) в Лондоне вы­шел в свет первый номер первой русской революционной газеты «Колокол».

Главными редакторами этого издания были Александр Герцен и Николай Огарев. Газета печаталась в Вольной русской типогра­фии. Первоначально «Колокол» выходил раз в месяц, но с ростом популярности стал издаваться 3-4 раза в месяц.

За десять лет существования издания было выпущено 245 номеров «Колокола».

196 лет назад (1826) император Николай I утвердил новый Устав о цензуре.

Документ был составлен министром просвещения и  сторонником консервативных взглядов Александром Шишковым. Устав, прозванный «чугунным», отличался  чрезвычайной строгостью. Так, согласно ему, запрещалась любая критика властей и обсуждения вопросов внешней политики. Также нельзя было пропускать в печать места, имевшие двоякий смысл. Цензура выделялась в особое ведомство во главе с верховным цензурным комитетом в составе министров народного просвещения, внутренних и внешних дел.

«Чугунный» устав через два года был заменён новым, более мягким. Он был построен на принципе, что цензура не должна давать «какое-либо направление словесности и общему мнению; она долженствует только запрещать издание или продажу тех произведений словесности, наук и искусств, кои вредны в отношении к вере, престолу, добрым нравам и личной чести граждан».

211 лет назад (1811) император Александр I подписал «Указ об учреждении в Крыму Императорского казённого ботанического сада»

Документ был принят по ходатайству генерал-губернатора Новороссийского края герцога Армана де Ришелье. В том же году недалеко от Ялты в деревне Никита (ныне поселок Ботаническое) у местного помещика Смирнова были куплены 375 десятин (чуть более 400 гектаров) земли.

В сентябре 1812 года были сделаны первые посадки, которые положили начало знаменитому Никитскому ботаническому саду.

Сегодня «живая коллекция» сада насчитывает порядка 30 тысяч видов и сортов растений практически со всего мира. Здесь собраны богатейшие коллекции декоративных древесных и травянистых растений, уникальные собрания лекарственных и ароматических трав.

Сотрудники Никитского ботанического сада ввели в культуру более 400 видов новых растений, вывели и передали в народное хозяйство свыше 800 сортов культурных растений.

57 лет назад (1965) учрежден Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

Деятельность этой международной организации посвящена сохранению и охране культурно-исторических мест по всему миру. Совет оценивает объекты, которые могут быть включе­ны в Список всемирного наследия ООН.

На сегодняшний день в ИКОМОС входят более 9500 членов из 110 стран мира.

133 года назад (1889) Германия первой в Европе ввела пенсии по старости

По инициативе канцлера Отто фон Бисмарка в стране была создана первая масштабная пенсионная система накопительного типа. Она была основана на взносах, которые делали и работодатели и работники.

Рабочие и производственные служащие могли выходить на пенсию в 70 лет. Размер пенсий зависел то того, какие отчисления и сколько лет они платили в пенсионный фонд. 

347 лет назад (1675) основана Гринвичская обсерватория (Великобритания).

Английский король Карл II Стюарт, узнав, что во Франции открыта Парижская обсерватория, решил не отставать от Людовика XIV, и издал указ о начале строительства своей обсерватории. «В целях нахождения долготы мест, для усовершенствования навигации и астрономии, Мы решили построить обсерваторию в пределах Нашего парка в Гринвиче, на высоком месте близ Нашего замка, с жилым домом для Нашего астронома-наблюдателя и его ассистента», — говорилось в документе.

Первый камень будущей обсерватории был заложен 10 августа 1675 года, а меньше чем за год она была уже построена. Её проект был разработан английским архитектором и математиком Кристофером Реном. Строительство обошлось в 520 фунтов стерлингов. Первым директором Гринвичской обсерватории стал  астроном Джон Флёмстид.

# Общество / Главные новости Общество
По материалам: pnp.ru

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