День памяти и скорби: Россия чтит погибших в Великой Отечественной войне

Каждый год 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная Война, в России проходят траурные мероприятия и приспускаются государственные флаги.

В День памяти и скорби в России и более чем в 80 странах мира пройдут акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.

Россия чтит память павших в годы ВОВ

В 1941 г. в этот день германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении, германская авиация бомбила Киев, Минск, Ригу, Севастополь и другие города.

Война продолжалась 1418 дней. Общие безвозвратные потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн — на Вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих.





13 июля 1992 г. постановлением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня был объявлен Днем памяти защитников Отечества. 8 июня 1996 г. указом президента РФ Бориса Ельцина он был переименован в День памяти и скорби. 24 октября 2007 г. включен в перечень дней воинской славы и памятных дат России, установленный федеральным законом от 13 марта 1995 г.

Как отмечается День памяти и скорби

22 июня в России приспускают государственные флаги. Всем учреждениям культуры, каналам телевидения и радиостанциям рекомендовано не включать в программу развлекательные передачи, а также рекламу.

Руководители страны возлагают траурные венки к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. В регионах проходят встречи с ветеранами и другие мероприятия, посвященные памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. Во многих городах проводятся минуты молчания.





Памятные акции в День памяти и скорби проходят по всей России. В Москве с 1994 г. проходит ежегодная «Вахта памяти».

В мероприятии, которое проводится в ночь с 21 на 22 июня, принимают участие активисты молодежных движений, ветераны войны, представители московского правительства. В рамках акции в 4 утра 22 июня в Александровском саду у Могилы Неизвестного Солдата проходит минута молчания и возложение цветов.