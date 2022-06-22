Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине военнослужащим

Единовременные выплаты получат военнослужащие из Иркутской области, раненные во время спецоперации в Украине. Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении 22 июня на сессии областного Заксобрания.

Как рассказала вице-спикер Лариса Егорова, речь идет о военнослужащих, получивших боевые травмы или ранения во время спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года. Размер единовременной выплаты определят индивидуально. Он будет зависеть от степени ущерба, нанесенного здоровью участника спецоперации. В случае травмы, не повлекшей за собой инвалидности, размер выплаты составит 150 тысяч рублей, при назначении инвалидности третьей группы – 300 тысяч рублей, при инвалидности второй группы – 400 тысяч рублей, первой группы – 600 тысяч рублей.

Депутаты поддержали поправки в законопроект, внесенные губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, которые расширили перечень мер социальной поддержки военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ. В случае гибели военнослужащего законом закреплено право на единовременную материальную помощь в размере один миллион рублей его семье. Кроме того, детям пострадавших во время спецоперации военнослужащих обеспечат бесплатный отдых в оздоровительных организациях региона.

Лариса Егорова подчеркнула, что одним из инициаторов законопроекта выступил председатель комитета Иркутской областной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне Игорь Зуев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сказал, что деньги на выплаты предусмотрят в областном бюджете. Спикер ЗС Александр Ведерников отметил важность законодательного закрепления мер поддержки военнослужащих.