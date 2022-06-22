Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине военнослужащим
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Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине военнослужащим

Депутаты ЗС Иркутской области установили выплаты раненым на Украине военнослужащим

Единовременные выплаты получат военнослужащие из Иркутской области, раненные во время спецоперации в Украине. Соответствующий законопроект принят в окончательном чтении 22 июня на сессии областного Заксобрания.

Как рассказала вице-спикер Лариса Егорова, речь идет о военнослужащих, получивших боевые травмы или ранения во время спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года. Размер единовременной выплаты определят индивидуально. Он будет зависеть от степени ущерба, нанесенного здоровью участника спецоперации. В случае травмы, не повлекшей за собой инвалидности, размер выплаты составит 150 тысяч рублей, при назначении инвалидности третьей группы – 300 тысяч рублей, при инвалидности второй группы – 400 тысяч рублей, первой группы – 600 тысяч рублей.

Депутаты поддержали поправки в законопроект, внесенные губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, которые расширили перечень мер социальной поддержки военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ. В случае гибели военнослужащего законом закреплено право на единовременную материальную помощь в размере один миллион рублей его семье. Кроме того, детям пострадавших во время спецоперации военнослужащих обеспечат бесплатный отдых в оздоровительных организациях региона.

Лариса Егорова подчеркнула, что одним из инициаторов законопроекта выступил председатель комитета Иркутской областной общественной организации ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне Игорь Зуев.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сказал, что деньги на выплаты предусмотрят в областном бюджете. Спикер ЗС Александр Ведерников отметил важность законодательного закрепления мер поддержки военнослужащих.

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По материалам: irk

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