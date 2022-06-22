Дизайнер Игорь Гуляев подтвердил намерение Аллы Пугачевой вернуться в Россию

Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Знаменитости находятся в Израиле, но, по слухам, собираются вернуться.

Слухи о возвращении Максима Галкина и Аллы Пугачевой множатся со страшной силой. Кто-то говорит, что они вообще не собираются приезжать обратно, кто-то говорит, что у пары кризис и они приедут отдельно друг от друга. В ситуацию пришлось вмешаться даже самой Примадонне, которая объяснила — семья приедет к 1 сентября, когда детям снова нужно будет идти в школу. До тех пор звезды на отдыхе.

Обсудить самые актуальные новости вы можете в нашем

Отметим, что Алла Борисовна, в отличие от Максима Галкина не делает громких заявлений и не получает столько хейта от поклонников из России. Она не спешит давать оценку политическим событиям, хотя многие считают: юморист транслирует ее мысли.

Впрочем, весь удар он принимает на себя. Галкин не постеснялся публично рассказать о том, как его лишили рекламных контрактов и бизнес-проектов, а также не дали выступать. Поэтому он и был вынужден уехать в Израиль, где у него аншлаг за аншлагом. К слову, 2 сентября шоумен будет в Австралии, из чего многие делают вывод, что он не приедет в Россию с супругой.