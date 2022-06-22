Доктор Мясников назвал неожиданное последствие приема препаратов от аритмии
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Доктор Мясников назвал неожиданное последствие приема препаратов от аритмии

Доктор Мясников назвал неожиданное последствие приема препаратов от аритмииВрач Мясников заявил, что препараты от аритмии могут провоцировать еще большее ее развитие

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что препараты от аритмии в некоторых случаях могут провоцировать еще большее развитие болезни. О неожиданном последствии приема лекарства он рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Всегда, когда мы сталкиваемся с аритмией, доставляющей человеку неудобства, мы говорим, что лучше не принимать противоаритмические лекарства, а стараться удержать нормальный синусовый ритм», — объяснил доктор.

По словам специалиста, лекарства от аритмии могут только усугубить течение болезни. Медик заверил, что в случае, если пациент не чувствует никаких неудобств из-за нарушения частоты сердцебиения, никаких препаратов пить не нужно.

Ранее Мясников предупредил об опасности мочегонных препаратов. По словам врача, при долгом и неправильном приеме этих лекарств существует риск развития аритмии. Кроме того, организм может терять калий — элемент, необходимый для правильной работы сердца.

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По материалам: lenta.ru

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