Дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии

Вадим Карасев

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на заседании Кабмина заявила, что властям страны необходимо сдержать потенциальный рост цен на дрова. Рабочая встреча министров транслировалась пресс-службой правительства.

"Необходимо сделать приоритетом вопросы, связанные со снабжением дровами. Необходима программа обеспечения дровами, необходимо гарантировать, чтобы цены не росли", — подчеркнула Гаврилица.

Как утверждает молдавский премьер, крайне важно не допустить дефицит ресурса этой осенью. Так, в случае острой необходимости Кишинёв может запросить соответствующую поддержку из-за рубежа. Гаврилица отметила, что Кабмину следует разработать компенсации за газ, электричество и отопление. Снабжение дровами, однако, должно стать приоритетным вопросом министерства экологии в ближайшие месяцы.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила сограждан о "мучительной зиме". Каллас добавила, что ситуация в республике усугубляется энергетическим кризисом и глобальным ростом инфляции, и подчеркнула, что в страну может ждать тяжелая зима. Так, по словам главы Кабмина, на грядущий зимний период влияют достаточно низкие темпы экономического роста республики.