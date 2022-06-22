Дрова стали приоритетным ресурсом в Молдавии
Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица на заседании Кабмина заявила, что властям страны необходимо сдержать потенциальный рост цен на дрова. Рабочая встреча министров транслировалась пресс-службой правительства.
Как утверждает молдавский премьер, крайне важно не допустить дефицит ресурса этой осенью. Так, в случае острой необходимости Кишинёв может запросить соответствующую поддержку из-за рубежа. Гаврилица отметила, что Кабмину следует разработать компенсации за газ, электричество и отопление. Снабжение дровами, однако, должно стать приоритетным вопросом министерства экологии в ближайшие месяцы.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила сограждан о "мучительной зиме". Каллас добавила, что ситуация в республике усугубляется энергетическим кризисом и глобальным ростом инфляции, и подчеркнула, что в страну может ждать тяжелая зима. Так, по словам главы Кабмина, на грядущий зимний период влияют достаточно низкие темпы экономического роста республики.