Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье
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Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровье

Друг Пьера Нарцисса рассказал о его отношении к разговорам о здоровьеДруг Пьера Нарцисса Багдасар сказал, что певец не говорил о проблемах со здоровьем

Пьер Нарцисс не особо делился своими проблемами со здоровьем, поэтому сообщения о его смерти стали шоком, рассказал друг артиста, музыкант Игорь Багдасар. Об отношении Нарцисса к разговорам о здоровье он высказался в беседе с «Лентой.ру».

22 июня стало известно, что на 46 году жизни умер певец Пьер Нарцисс. Исполнитель песен скончался после операции на почках, сообщила «Комсомольская правда», ссылаясь на дочь артиста.

«Я давно знаю Пьера. Для меня он всегда был позитивным человеком, в котором совмещались положительные эмоции и принципиальность. Никогда никого не подводил. Он был настоящим другом. Дружба — это проявление заботы, а он всегда заботился, узнавал — как дела, как жизнь. Мы мечтали, как дети, иметь дома рядом друг с другом. В последнее время мало общались, меньше было мероприятий», — сказал Багдасар.

Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне в 1977 году. Свой творческий путь он начал в 1990-е годы, создав свою первую группу, которая выступала в клубах. В 2003 году певец принял участие в российском шоу «Фабрика звезд», где выпустил ставшую хитом песню «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Нарцисса «Шоколадный заяц» вышел в 2004 году.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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