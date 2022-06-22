Дуров объяснил «прелесть» платной подписки в Telegram
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Дуров объяснил «прелесть» платной подписки в Telegram

Дуров объяснил «прелесть» платной подписки в TelegramОснователь Telegram Дуров: 2,5-3% Premium-подписок позволят компенсировать расходы сервиса

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что около трех процентов пользователей сервиса, воспользовавшихся платной подпиской, позволят компенсировать расходы на поддержание его работы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2,5-3 процента наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей», — объяснил основатель мессенджера.

Telegram запустил платную подписку Telegram Premium 19 июня. Представители мессенджера пообещали, что подписчики получат возможность загружать файлы объемом до четырех гигабайт, скачивать файлы на максимальной скорости, отправлять уникальные стикеры и реакции, а также использовать дополнительные инструменты для управления чатами. Позже администрация мессенджера снизила цену на платную подписку Premium с 449 до 299 рублей.

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал появление платных функций в мессенджере 10 июня. Он заверил, что все уже существующие функции сервиса останутся бесплатными. Кроме того, он пообещал, что в Telegram продолжат появляться новые бесплатные опции.


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По материалам: lenta.ru

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