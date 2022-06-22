"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти"

Вадим Карасев

"Единая Россия" и "Волонтеры Победы" проведут в регионах РФ, на Донбассе и ряде зарубежных стран акции "Огненные картины войны" и "Свеча памяти".

Акция "Огненные картины войны" традиционно состоится во всех Городах воинской славы, Городах трудовой доблести и Городах-героях и на дополнительных точках. Для поиска адреса проведения акций в своем регионе создан сайт помним2022.рф. Акция также пройдет в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.

В Москве у Музея Победы на Поклонной горе из свечей выложат картину, в основу которой легла афиша советского документального фильма "Разгром немецких войск под Москвой". Это первый советский фильм, ставший в 1943 году лауреатом премии "Оскар".

В Санкт-Петербурге появится инсталляция общей площадью 35 на 40 метров. Она будет состоять из трех значимых для города образов: изображения здания Адмиралтейства, очертания которого запечатлены на медали "За оборону Ленинграда"; Нарвских ворот, которые провожали и торжественно встречали в мае 1945-го советских солдат-победителей, и монумента "Родина-мать", который повторяет образ памятника, установленного на Пискаревском мемориальном кладбище.

Акция пройдет также в Волгограде, Ростове-на-Дону, Ярославле, Севастополе, Махачкале, Казани и других городах. Везде, в каждом из городов-участников, будут вспоминать события того страшного дня и создадут огненные картины, чтобы потомки никогда не забывали о Второй мировой войне.

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" и "Волонтерской Роты" зажгут "Огненные картины войны" и в Донецкой народной республике. Планируется, что акция пройдет в Мариуполе и Донецке.

По всей стране состоится также Международная акция "Свеча памяти". Партактив, депутаты, сторонники партии, молодогвардейцы, общественники возложат цветы к мемориалам, почтут память погибших минутой молчания, а также выложат у памятников свечами слово "Помним".

Стартует акция в 14 часов в Елоховском соборе в Москве.