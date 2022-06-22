ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера
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ESG-курс для преподавателей появился в Летней школе Сбера

Для Летней цифровой школы Сбера — Sber U Digital Summer* — разработан специальный ESG**-курс. Он рассчитан на 100 академических часов и включает освещение вопросов устойчивого развития, социальной и экологической ответственности. Участники прослушают лекции о ESG-повестке в России, узнают, как проходит ESG-трансформация Сбера, из чего складываются ESG-риски и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Сбербанк».

Экологический модуль позволит участникам получить знания о глобальном углеродном цикле и проблеме изменения климата, принять участие в климатической игре на основе симулятора EnRoads***, разработанного MIT University****, ознакомиться с региональными проектами, включая Сахалинский эксперимент; методикой расчета углеродного следа, оценкой ESG-рисков, в том числе рисков гринвошинга.

Социальный фокус в рамках ESG-курса включает разбор инклюзивных практик, устойчивые коммуникации в маркетинге, примеры социального предпринимательства, анализ кейсов компаний по теме прав человека. Особое внимание в программе уделят практикам управления — как на государственном уровне, так и на корпоративном. Кроме того, ESG-трек содержит раздел об «устойчивом мышлении», так называемый Sustainable mindset*****, который расскажет о развитии навыков критического и системного мышления.

Вести лекции будут ведущие специалисты по ESG Сбера и приглашённые спикеры из государственных и бизнес-структур, социальные предприниматели и НКО. Формат обучения — смешанный: предусмотрены как очные лекции, деловые игры, семинары, так и онлайн-вебинары и панельные дискуссии, в том числе деловая игра про проблему безбилетника и социальная — про толерантность.

Участники программы, а это преподаватели ведущих вузов и ссузов РФ, улучшат навыки работы в своей предметной области, смогут модернизировать учебные курсы и рассказать студентам о последних ESG-технологиях. По окончании обучения можно будет пройти аттестацию и получить удостоверение о повышении квалификации.

В течение июля по программе будет учиться 100 преподавателей, прошедших отбор, при этом в целях дальнейшего распространения лучших практик и знаний, их институционализации в академической среде большинство материалов будут записаны и выложены в открытом доступе.

ПАО Сбербанк

*Sber U Digital Summer – Летняя Цифровая Школа Сбера
** ESG - Экологическое, социальное и корпоративное управление
*** EnRoads - это имитационная модель для понимания того, как решать глобальные энергетические и климатические проблемы
**** MIT University – Университет МИТ
***** Sustainable mindset – Устойчивое мышление

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По материалам: irk

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