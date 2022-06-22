FTX предоставит BlockFi возобновляемый кредит на $250 млн
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FTX предоставит BlockFi возобновляемый кредит на $250 млн

FTX предоставит BlockFi возобновляемый кредит на $250 млн


BlockFi подписала с криптовалютной биржей FTX протокол о намерениях касательно получения возобновляемой кредитной линии на $250 млн. 



По словам CEO криптолендинговой платформы Зака Принса, доступ к капиталу «еще больше укрепит баланс и надежность компании».


В случае необходимости BlockFi направит ресурсы на поддержку всех типов продуктов.


Принс отметил, что новость подтверждает приверженность платформы обслуживанию клиентов и обеспечению сохранности их средств.


CEO BlockFi добавил, что соглашение открывает возможности для сотрудничества между компаниями. Он пообещал поделиться более подробной информацией о будущих планах в ближайшее время.


Аналитик под ником FatMan назвал договоренности «сделкой с дьяволом».



Пользователь под ником Raja увидел в соглашении происки главы FTX Сэма Бэнкман-Фрида, который «ставит всех в такое положение, а затем „выручает”».



Напомним, в июне СМИ сообщили, что BlockFi готовится закрыть новый раунд финансирования при оценке в $1 млрд вместо планируемых ранее $5 млрд.


После этого компания анонсировала увольнение пятой части персонала.


По данным СМИ, в условиях недавней рыночной турбулентности, криптолендинговая платформа ликвидировала по крайней мере часть позиций хедж-фонда Three Arrows Capital.


Ранее глава FTX и Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид сообщил, что предпринимает усилия для смягчения негативных явлений на криптовалютном рынке из-за проблем Celsius и Three Arrows Capital. 


18 июня криптовалютный брокер Voyager Digital сообщил, что Alameda Research предоставила ему заем в 200 млн USDC и возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$300 млн).


Ранее Бэнкман-Фрид пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях.


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# Экономика blockfi, ftx, бизнес, новости
По материалам: ForkLog

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