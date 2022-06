FTX предоставит BlockFi возобновляемый кредит на $250 млн

BlockFi подписала с криптовалютной биржей FTX протокол о намерениях касательно получения возобновляемой кредитной линии на $250 млн.

Today @BlockFi signed a term sheet with @FTX_Official to secure a $250M revolving credit facility providing us with access to capital that further bolsters our balance sheet and platform strength. — Zac Prince (@BlockFiZac) June 21, 2022

По словам CEO криптолендинговой платформы Зака Принса, доступ к капиталу «еще больше укрепит баланс и надежность компании».

В случае необходимости BlockFi направит ресурсы на поддержку всех типов продуктов.

Принс отметил, что новость подтверждает приверженность платформы обслуживанию клиентов и обеспечению сохранности их средств.

CEO BlockFi добавил, что соглашение открывает возможности для сотрудничества между компаниями. Он пообещал поделиться более подробной информацией о будущих планах в ближайшее время.

Аналитик под ником FatMan назвал договоренности «сделкой с дьяволом».

Congratulations, you have made a deal with the devil — FatMan (@FatManTerra) June 21, 2022

Пользователь под ником Raja увидел в соглашении происки главы FTX Сэма Бэнкман-Фрида, который «ставит всех в такое положение, а затем „выручает”».

Sam puts everyone in this position, then bails them out. Cool. — Raja (@RajaZuberi) June 21, 2022

Напомним, в июне СМИ сообщили, что BlockFi готовится закрыть новый раунд финансирования при оценке в $1 млрд вместо планируемых ранее $5 млрд.

После этого компания анонсировала увольнение пятой части персонала.

По данным СМИ, в условиях недавней рыночной турбулентности, криптолендинговая платформа ликвидировала по крайней мере часть позиций хедж-фонда Three Arrows Capital.

Ранее глава FTX и Alameda Research Сэм Бэнкман-Фрид сообщил, что предпринимает усилия для смягчения негативных явлений на криптовалютном рынке из-за проблем Celsius и Three Arrows Capital.

18 июня криптовалютный брокер Voyager Digital сообщил, что Alameda Research предоставила ему заем в 200 млн USDC и возобновляемую кредитную линию на 15 000 BTC (~$300 млн).

Ранее Бэнкман-Фрид пообещал потратить «миллиарды» на покупку долей в других компаниях.

