Где заменить стекло на iPhone
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Где заменить стекло на iPhone

Стёкла телефонов часто трескаются при неосторожном обращении с ними - но от этого не застрахован никто. Устройство можно уронить случайно, и вот уже у него трескается экран, что может сильно помешать его использованию, чтению текста, просмотру изображений и видео. К сожалению, порой ломаются стёкла и у смартфонов элитных марок, таких, как iPhone.

Где заменить стекло на iPhone

Сервис "Педант" в Новомосковске предлагает заменить стекло на iPhone быстро и с гарантией.

Преимущества компании "Педант"

Вот почему при повреждении экрана телефона стоит обратиться именно сюда:

  • быстрая замена комплектующих;
  • невысокая стоимость;
  • стопроцентная гарантия;
  • оригинальные запасные части.

При замене деталей на смартфонах последний пункт имеет особое значение - особенно, если речь идёт об айфонах. В каком-то смысле это уникальные девайсы, в которых использованы не имеющие аналогов среди других марок комплектующие. У устройств Apple - свой разъём для зарядки, своя операционная система, и стекло для экрана требуется тоже оригинальное.

В распоряжении компании "Педант" имеются такие запчасти. Осуществляется замена стекла на айфон быстро и с гарантией.

Компания включает в себя сеть по ремонту телефонов и других устройств. В основном она специализируется на смартфонах известных мировых марок, в число которых входит Apple.

Здесь работают профессионалы, имеющие опыт ремонта различных мобильных устройств. Чтобы понять, в чём состоит неисправность, по обращении всегда проводится бесплатная диагностика для определения объёма будущих работ. Это позволит вам избежать лишних затрат - денежных и временных.

Когда нужно менять стекло на смартфоне

Рекомендуется заменять эту комплектующую только в случае сильного повреждения. Если требуется, можно поменять всю матрицу экрана. Если на нём просто заметны царапины или потёртости - лучше оставить его как есть, обычно такие недостатки не мешают просмотру контента, играм и звонкам.

В случае, если стекло разбилось, если оно находится в очень плохом состоянии или при ударе выпали некоторые части, замена настоятельно рекомендуется. "Педант" предлагает только оригинальные стёкла и матрицы экранов для iPhone.

В некоторых случаях после ремонта предлагается дополнительная защита в подарок. Записаться на ремонт можно онлайн на сайте, написав представителям сети в Telegram и выбрав наиболее подходящий для вас адрес.

# Бизнес

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