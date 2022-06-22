Генсек НАТО сравнил цену помощи Киеву с последствиями победы России на Украине
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Генсек НАТО сравнил цену помощи Киеву с последствиями победы России на Украине

Генсек НАТО сравнил цену помощи Киеву с последствиями победы России на УкраинеСтолтенберг заявил, что победа РФ на Украине для НАТО обойдется дороже, чем помощь Киеву

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сравнил цену помощи Киеву с последствиями победы России на Украине. Он указал, что для Североатлантического альянса успешное завершение военной операции Москвы обойдется дороже, чем длительная поддержка украинской стороны, передает ТАСС.

«Цена, которую нам придется заплатить, если [президент России Владимир] Путин добьется своих целей путем использования военной силы против независимой страны в Европе будет гораздо выше, чем цена, которую мы платим сейчас для поддержки Украины», — заявил политик во время конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что конфликт на Украине может продолжатся месяцы и даже годы, однако независимо от того, сколько он продлится, альянс должен продолжать оказывать столько поддержки, сколько необходимо для сохранения суверенитета и независимости страны.

При этом генсек НАТО подчеркнул, что организация намерена приложить все усилия, чтобы не допустить дальнейшего расширения и эскалации конфликта.

Ранее Столтенберг сообщил, что Россию назовут «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности» НАТО в новой стратегическую концепции альянса, которая будет принята на саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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