Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине

Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине

Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по УкраинеГлава МИД Италии Луиджи Ди Майо вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из правящей партии «Движение пяти звезд» в связи с разногласиями по ситуации на Украине. Об этом сообщает RaiNews24.

«Сегодня я и многие другие коллеги покидаем "Движение пяти звезд", которое с завтрашнего дня более не будет самой крупной политической силой в парламенте», — заявил глава ведомства. Он назвал данное решение болезненным.

Ди Майо добавил, что в последнее время в партии возникли существенные разногласия по кризису на Украине. По его словам, позиции некоторых членов партии «рисковали ослабить» Италию.

Ранее сообщалось, что Франция, Германия, Италия и Румыния поддержат предоставление статуса кандидата на вступление в Европейский союз для Украины. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, указанный статус для Киева будет сопровождаться дорожной картой, также будет учитываться ситуация на Балканах и в соседних странах, в частности, в Молдавии.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

У посольства Великобритании в России прошла акция протеста "Патриоты за Жизнь"
У посольства Великобритании в России прошла акция протеста
Натали Портман показала накаченный бицепс на кадрах нового блокбастера "Тор. Любовь и гром" (фото + видео)
Натали Портман показала накаченный бицепс на кадрах нового
6 заговоров на удачу и процветание
6 заговоров на удачу и процветание
Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине
Глава МИД Италии вышел из правящей партии из-за разногласий по Украине
Совсем не радость: 10 вещей и привычек, которые старят женщин
Совсем не радость: 10 вещей и привычек, которые старят женщин
Skate 4 полноценно представят в июле, согласно данным инсайдера Тома Хендерсона
Skate 4 полноценно представят в июле, согласно данным инсайдера Тома
Советника канцлера ФРГ заподозрили в любви к России
Советника канцлера ФРГ заподозрили в любви к России
Подборка забавных твитов обо всем (14 фото)
Подборка забавных твитов обо всем (14 фото)
Путин подписал указ о поддержке пострадавших от пожаров в Иркутской области
Путин подписал указ о поддержке пострадавших от пожаров в Иркутской
В Weird West на Xbox Series S теперь есть режим 60 FPS
В Weird West на Xbox Series S теперь есть режим 60 FPS
Сын Полины Гагариной отказывается работать с ней: «Он хочет сделать свою лейбл-империю»
Сын Полины Гагариной отказывается работать с ней: «Он хочет сделать
Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса
Авдеев со своей пассии заселился в комнату Безуса

Топ на сегодня

Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине американцев
Песков оценил вероятность смертной казни плененных на Украине
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Иркуте в поселке Горького
Роспотребнадзор не рекомендует купаться в Иркуте в поселке Горького
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей
Мама Тимати поделилась, как воспитывает его детей
Последние новости Донбасса: освобождены новые населенные пункты вблизи Северодонецка
Последние новости Донбасса: освобождены новые населенные пункты

Еще по теме

Луиджи Ди Майо покинул пост политического руководителя «Движения 5 звёзд»
В Италии «Движение пяти звёзд» избрало своего претендента на пост премьера страны
Президенту Италии пригрозили импичментом
Bild: Италия нанесла Макрону пощечину, поддержав "желтые жилеты"